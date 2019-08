Lüttje Lage: Schöner Fehler im Finanzamt

Sehr geehrter Herr Finanzminister Reinhold Hilbers, ich will mich mal bei Ihnen bedanken. Dafür, dass sich nicht alle Finanzbeamten so streng an die Vorschriften aus ihrem Haus halten, wie man es wahrscheinlich erwartet. Uns hat dieser laxe Umgang mit dem kleinen Regelwerk für den niedersächsischen Finanzbeamten zusätzliche Arbeit erspart. Und dann noch für unerwartete Freude gesorgt.

Wir waren in diesem Jahr mal wieder spät dran und hatten die Steuererklärung am Sonntagmorgen direkt auf dem Weg zur Ostfriesischen Insel in den Briefkasten des Finanzamtes geworfen. Als wir zwei Wochen später aus dem Urlaub zurückkamen, hatten wir schon zwei Briefe vom Finanzamt. Wir müssten schon längst wissen, dass die Steuererklärung nicht mehr in Papierform sondern nur noch digital eingereicht werden dürfte, stand im ersten Brief. Und dazu die Aufforderung, das schnellstens nachzuholen.

Im zweiten Brief steckten unsere Belege. Und außerdem im Anschreiben der Satz „Ihre Steuererklärung ist bearbeitet.“ „Na, wunderbar“, sagte ich zu meiner Frau, sie traute der Angelegenheit aber nicht und rief am Montagmorgen beim Finanzamt an. Es sei ein Fehler passiert, klärte die Finanzbeamtin auf. Ein Mitarbeiter habe unsere Steuererklärung bearbeitet, obwohl er das gar nicht gedurft hätte. Weil sie ja nicht digital vorlag.

Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei dem Finanzbeamten bedanken, der diesen schönen Fehler gemacht hat. Ein paar Tage später kam dann tatsächlich der Steuerbescheid, so schnell wie wir ihn in den vergangenen Jahren noch nie bekommen haben. Und die sehr bescheidende Rückzahlung war dann auch auf dem Konto.

Lieber Herr Minister, weil das so gut gelaufen ist, überlege ich jetzt, ob wir im kommenden Jahr die Unterlagen wieder auf Papier einreichen. Herzliche Grüße und einen schönen Tag.

Von Mathias Klein