Lüttje Lage: Smartphone Stalking

Die Werbung, die man so aufs Smartphone bekommt, verselbstständigt sich ja gerne mal. Das ist zuweilen unheimlich. Neulich sprachen wir mal wieder übers Älterwerden, die Wechseljahre und Midlife-Krisen, angehende Omas, Treppenlifte und Hormonpräparate. Plötzlich ploppte bei Paula im Handy eine Anzeige auf. Es ging um die richtige Antibabypille und das Herauszögern der Wechseljahre. Um zwei Jahrzehnte! Wenn wir das früher gewusst hätten.

Also mit der Verhütung sind wir durch, hat das digitale Gerät etwa die Großmütter-Fantasien belauscht und nun Tipps für die allzu frühe Umsetzung zum Weiterreichen an die Töchter gegeben? Wir sind sprachlos, interessieren uns aber mehr für das Kapitel mit der weiblichen Zeitenwende. Da dürfte ja wohl nichts mehr rückgängig zu machen sein. Sonja jedenfalls ist skeptisch. In der Werbeanzeige heißt es, britische Mediziner hätten einen operativen Eingriff entwickelt, bei dem Eierstockgewebe entfernt und bei minus 150 Gard eingefroren wird. Dann könnten die Frauen erstmal Kinder kriegen und ihr Leben genießen, danach wird das Gefriergewebe zurück implantiert und weitere zwanzig Jahre ohne die üblichen Beschwerden seien garantiert.

Komisch, dass Paula diese Anzeige auf ihr Handy bekommt, die einzige, für die diese Wunderwaffe altersmäßig noch infrage kommt. Wir finden das verstörend. Genauso verstörend wie diese ganze Gefriergeschichte, die übrigens auch noch 7000 britische Pfund kostet. Wer hat noch Vertrauen in britisches Pfund oder britische Gynäkologen? Paula will definitiv nicht. Wir wechseln offensiv das Thema, sprechen über männliche Mittelalter-Krisen. Es funktioniert prompt. Birgit bekommt Tipps gegen Haarausfall und Karin eine Harley-Davidson-Anzeige. Wir fühlen uns beobachtet, das ist Smartphone-Stalking. Vielleicht sollten wir es einmal mit Themen wie Lottozahlen, Erbschaften oder Traumprinzen versuchen. Mal sehen, was dann aufploppt.

Von Susanna Bauch