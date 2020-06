Überall ist Krise, und jetzt stehe ich da mit meinem Talent. Zum ersten Mal. Vor einem Einzahlungsautomaten meiner Bank. Bislang kannte ich Geldautomaten nur als Spender von Barem. Aber nun, wo der Kassenschalter meiner Heimatfiliale für immer geschlossen ist, muss ich umsatteln. Warum? Ich will 1000 Euro einzahlen, weil ich dieser Tage unseren 17 Jahre alten Kleinwagen verkauft habe. Doch die Sache ist mir unheimlich.

Ich schiebe meine Girocard ein, drücke den Knopf „Bargeldeinzahlung“. Es öffnet sich eine Klappe, verbunden mit dem Hinweis, dass ich keine Münzen oder andere Gegenstände in das Noteneingabefach legen soll. Andere Gegenstände? Die ich zu Geld machen will? Auf die Idee muss man erstmal kommen.

Maximal 99.9995 Euro

Interessant ist auch der Hinweis, man könne höchstens 99.995 Euro einzahlen. Schau an. Es dürfte recht unwahrscheinlich sein, dass ich jemals mit 99.995 Euro durch die Gegend laufe. Doch sollte ich einen Bankautomaten damit füttern, stünde sicherlich am nächsten Tag die Geldwäschepolizei vor meiner Tür und würde mich in gestrengem Ton fragen, wie ich denn an dieses erkleckliche Sümmchen gekommen sei. Und das würde ich dann auch gerne wissen.

Nein, jetzt geht es nur um zehn Hunderter, die ich dem Automaten in den geöffneten Schlund legen soll. Doch was passiert, wenn sich die Klappe schließt – und das war’s dann? Könnte der Apparat sprechen, würde er mir womöglich mit scheinheiligem Bedauern zuraunen: „Pech gehabt.“ Oder: „Was bist du auch so blöd, mir dein Geld anzuvertrauen?“ Dann müsste ich den Nachweis führen, dass ich zu dieser Stunde tatsächlich Scheine in seinem Schandmaul deponiert habe. Gäbe es Zeugen? Kameraaufnahmen?

Sekunden werden zur Ewigkeit

Ich gehe voll ins Risiko. Drücke „Weiter“. Die Klappe schließt sich. Es rattert. Sekunden dehnen sich zur Ewigkeit. Dann die Nachfrage „Einzahlung buchen“? Ich drücke erneut, bekomme die Buchung bestätigt, eine Quittung ausgedruckt. Jetzt ist Durchatmen angesagt – Experiment geglückt, die Technik funktioniert. Doch ein leichtes Bedauern bleibt: Für einen Klönschnack wie früher mit der Frau am Kassenschalter ist die Maschine gänzlich ungeeignet.

Von Michael Zgoll