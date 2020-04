Lüttje Lage: Stoffgesicht mit Schlüpfergummi

Es gibt so einige in unserer Freundinnenrunde, die leidlich geschickt mit einer Nähmaschine umgehen können. Carola, Karin und Sandra sind exzessiv in die Maskenproduktion eingestiegen. Jede folgt einer anderen Anleitung, Karin nutzt Bindebänder zum Befestigen der Nasen-Mund-Bedeckung, die nicht Schutz genannt werden darf. Sandra hat ordentlich Schlüpfergummi bestellt und Carola zerschneidet die Therabänder ihrer sportlichen Söhne.

Normalerweise würden wir uns natürlich alle versammeln, um die Resultate zu begutachten und abzustimmen, wer in Sachen Maskennäherei ganz vorne ist. Geht ja nun nicht wirklich. Wir haben improvisiert. Zwei haben mit einem Sechser-Träger Bier weit auseinander auf einer Bank im Wald gesessen, die anderen haben sich über das Tablet – platziert auf einem Baumstumpf in angemessener Entfernung – per Video dazugeschaltet.

Die Modelle haben uns alle nicht überzeugt. Eins sitzt viel zu locker, dass nächste ist für Pinocchio-Nasen geschneidert, Nummer drei scheint uns mit einem Damenbinden-Innenleben auch nicht wirklich praktikabel. Dazu die Stoffmuster. Definitiv alles Restposten aus dem vorherigen Jahrhundert. Wenn wird das schon tragen sollen, sollten modische Aspekte durchaus mit einfließen.

Die drei Schneiderinnen sind sichtlich verspannt ob der Kritik. Wir hätten nicht mit einer Lieferung zu rechnen, sollte von heute auf morgen die Maskenpflicht kommen. Müssten wir halt zu Hause versauern, ohne Stoffgesicht. Da ich nicht einmal einen Faden durch ein Nadelöhr bekomme, habe ich mich zurückgehalten Das wird mir übrigens auch zu Hause von der Familie geraten. Der Maskenstoff soll ja dafür sorgen, dass beim Sprechen keine infizierenden Tröpfchen ungehindert durch die Luft sausen und Unschuldige treffen. Und genau da sehen meine Mitbewohner bei mir die Lösung: Einfach Klappe halten, dann passiert schon nichts. Bis ein Impfstoff kommt, hätte ich dann aber doch gerne eine Maske. Ich nehme auch eine in kreischend bunt mit Schlüpfergummi.

Von Susanna Bauch