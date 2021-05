Lüttje Lage: Strafe muss eigentlich sein

Es geht mir heute um Grundsätzliches im familiären Miteinander. Wer erzieht das jüngste Familienmitglied? Gelten die Gesetze des Matriarchats oder des Patriarchats? Verständnis oder Härte? Die Sache fing ganz harmlos an. Wir gönnten uns Spargel am Sonntag. Ich war vorher in der Markthalle gewesen, hatte mir bei meinem Schinkenfachmann eine schöne Auswahl zusammengestellt. Etwas Katenschinken, ein wenig vom Westfälischen, dazu dies und das (auch noch 100 Gramm von der unschlagbaren Salami mit Walnüssen) und am Ende noch etwas vom jungen Parma.

Ich richtete in der Küche auf einem großen Holzbrett ein Schinkenkunstwerk an. Der junge Parma lappte etwas über. Dann klingelte das Telefon. Als ich zurückkam, war der junge Parma verschwunden, die kleine Hündin schaute hämisch. Ich schrie auf, meine Frau kam. Das Tier grinste frech. Ich sagte: „Sie hat den Parma gefressen. 120 Gramm! Das Biest muss bestraft werden.“

Meine Frau zog die Augenbrauen hoch: „Du solltest nicht zu hart sein. Die Versuchung war eben sehr groß.“ Ich sagte: „Der Welpe hat eine rote Linie überschritten. Die Strafe muss nachhaltig sein. Heute kein Futter mehr. Einsperren im dunklen Gästeklo. Irgendwas in der Art.“ „Das ist der falsche Weg“, sagte meine Frau und verschwand. So ist es immer. Wenn die unangenehmen Entscheidungen zu treffen sind, werde ich allein gelassen.

Später rief ich die Chefin unserer Hundeschule an, bat um Rat und erhielt eine niederschmetternde Auskunft: „Wenn der Parma erst mal im Magen gelandet ist, hast du Pech gehabt. Iss den Katenschinken und pass nächstes Mal besser auf.“ Beim Abendgang, als wir allein in der Eilenriede waren, habe ich dem Welpen einige deutliche Worte nicht erspart.

Weitere lustige Texte aus unserer Reihe finden Sie hier.

Von Hans-Peter Wiechers