Lüttje Lage: Strofen aus dem Grammophon

Ich will nicht Grammofon sagen. Sagt man ja auch nicht. Aber man fühlt es beim Sprechen, dieses efffff. Ich sage Grammophon. Wenn man Grammophon sagt, also mit ph, wird es ja irgendwie auch ein f, aber eleganter, musikalischer, swingender, so wie eine Nadel auf einer nicht ganz ebenen Platte surft.

Also sage ich Grammophon. Merkt ja keiner. Nur ich. Ich sage auch deshalb Grammophon statt Grammofon, weil das Ding alt ist und vergangen. 134 Jahre hat es mittlerweile auf der Uhr, und da es ein Berliner aus Hannover erfunden hat und die Sache somit lokalgeschichtlich mit Sorgfalt und Authentizität zu behandeln ist, bleibt es auch beim Grammophon. His Master’s Voice verbietet alles andere.

Wie wär’s mit Pheuilleton?

Ich will ja auch nicht, dass das Grammophon modern klingt, ich will keinen Bummbass aus dem Trichter. Ein Grammophon soll ein wenig ächzen, eiern, kratzen, leiern, so als ob Johannes Heesters drin wohnt und ein Zimmer vielleicht an Max Raabe und einen grünen Kaktus untervermietet. Deshalb sage ich Grammophon. Schreiben sowieso. Recht so.

Bei Delfinen ist es mir egal, die gibt’s ja noch. Oder Biografien. Choreografen. Es gibt sogar Wörter, die würde ich enteffen, weil ihr Ph-Wert optisch größer ist. Wie Pheuilleton. Sieht sofort nach Hochkultur aus und nach Schreibmaschine und Musikredakteuren mit Monokeln und Grammophonen. Ich würde auch Zophe sagen. Könnte mit Strofe tauschen, da ist es wieder egal.

Bei Saxofon kommt es darauf an, wer es spielt. John Coltrane und Charlie Parker spielen bei mir Saxophon, Kenny G. und Candy Dulfer spielen Saxofon. Zur Not mit Bummbass aus dem Ifone.

Von Uwe Janssen