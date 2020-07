Lüttje Lage: Suchauftrag im Supermarkt

Was ich mag: Supermärkte, in denen ich mich auskenne. Zehn Minuten, und ich bin raus. Was ich hasse: Supermärkte, die mir neu sind und wo ich Ungewohntes kaufen will. Vegetarische Schinkenbratwürste beispielsweise. Wenn ich vegetarische Schinkenbratwürste unter Tausenden von Produkten in einer mir fremden Warenwelt finden will, bin ich auf gutes Verkaufspersonal angewiesen. Gut bedeutet nicht, dass man mit mir über die Begrifflichkeiten „Schinken“ und „Wurst“ in einem auf Erbsenprotein basierenden Lebensmittel diskutieren soll. Sondern mir nur ganz fix den rechten Weg weist.

Ich teile das Supermarktpersonal, das ich meist beim Räumen vor Regalen aufspüre, in vier Kategorien ein. Am liebsten sind mir die Beweglichen. Die sagen: „Kommen Sie mal mit“ und stellen mich punktgenau vor dem Produkt meiner Wahl ab. Auch noch akzeptabel ist der Typ Pfadfinder. Der marschiert zwar nicht selbst los, bemüht sich aber um geografische Exaktheit: „Sie gehen da vorne bis zum zweiten Pfeiler, dann links, und nach fünf Metern auf der rechten Seite sind Sie da.“

Viel Eigeninitiative hingegen verlangen mir die Mitarbeiter der übrigen Kategorien ab. „Gucken Sie mal da hinten und dann rechts“, gepaart mit einer raumgreifenden Armbewegung, deutet auf den Verkäufertypus „Fördern und fordern“ hin. Und wenn man die Vokabel „fördern“ streicht, landet man bei denjenigen, die in ihrem Leben schon allzu oft von Kunden belästigt wurden. Denn ein grummeliges „Das liegt direkt neben dem Käse“ hilft mir herzlich wenig, wenn ich nicht weiß, wo der Käse lagert und mir das Wort „neben“ eine Fülle weiterer Suchoptionen beschert.

Der junge Mann, bei dem ich mich nach der vegetarischen Schinkenbratwurst erkundigte, reichte die Frage übrigens an eine Fachverkäuferin aus der Wurstabteilung weiter. Die schickte mich zu einem Regal, das sich als völlig falsch erwies. Die dritte Mitarbeiterin gab sich alle Mühe, wurde bei ihrer ziellosen Suche aber auch nicht fündig. Als ich das Erbsenproteinpaket beim Abgrasen der Kühlregale dann selbst entdeckte, brachte ich die Verkäuferin gleich auf den Stand – falls es in naher Zukunft weitere Kunden nach fleischloser Bratwurst gelüstet.

Von Michael Zgoll