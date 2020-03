Lüttje Lage: Tageslicht? Wag es nicht!

Dichterland im Pflichtverzicht

Deutschland dicht wie lange nicht.

Pandemien sind statistisch die Phasen in der Zeitgeschichte für die meisten Scheißgedichte. Kommt Time, kommt Reim, wie man an der deutsch-britischen Grenze sagt. Auch in Hannover. Von Kirchrode bis zur List, überall gereimter Mist.

Und warum? Menschen mit zu viel Quarantäne inspizieren ihr kreatives Potenzial und fördern aus den tiefsten Tiefen ihres wahren Ichs ungeahnte Talente zutage. Malen ist da im häuslichen Miteinander oft die verträglichste Lösung – zumindest so lange, bis das Werk fertig ist und seines Platzes in der Wohnung harrt. Eine plötzlich wiederentdeckte Schwäche für Gesang hat da schon eine andere Zersetzungskraft, je nach Genre auch über die eigenen vier Wände (Straße, Stadtteil) hinaus und wird nur noch vom folgenschweren Satz „Guckt mal, ich habe die alte Trompete wiedergefunden“ übertroffen. Und, nein, Miles Davis hat nicht genau so angefangen.

Unkontrollierter Reimdrang wirkt dagegen erstmal harmlos. Früher fanden diese Ergüsse eine baldige, friedliche Ruhestätte in oft außen gepolsterten, abwaschbaren sogenannten Poesiealben, die dann mit der Poesie in Schubladen verschwanden und dort zum Wohle der Menschheit ein fortan dunkles Dasein fristeten. Tageslicht? Wag es nicht! Vorteil dieses Distributionsprinzips: Es war ein persönliches Gedicht. Um im aktuellen Sprachduktus zu bleiben: Seine Ausbreitung war kontrollierbar.

Heute gibt es den Knopf „Teilen“, die Tröpfcheninfektion der sozialen Medien. Da geht Keim-Reim-Lyrikpandemie ganz schnell. Überall. Beispiel Hannover.

Es gibt Menschen, die nach Döhren gehören.

Es gibt Menschen, die an Linden was finden

Es gibt Menschen, denen das alles schnuppe ist

Die ziehen sogar in die List.

Wer denkt sich nur sowas aus?

Tipp: Abstand zwei Meter, anschließend Händewaschen.

Von Uwe Janssen