Lüttje Lage: Trauma im Supermarkt

Solidarität mit Medizinern und Pflegern in schweren Zeiten – das haben etliche Hannoveraner am Sonnabend mit lautem Applaus aus offenen Fenstern bekundet. Am Sonntag geht die Aktion in eine zweite Runde: Um 18 Uhr spielen Profi- und Hobbymusiker allerorten Beethovens „Ode an die Freude“ als Fensterkonzert.