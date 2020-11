Lüttje Lage: Treffen im Netz

Hannover

Alle Kommunikationswege führen derzeit über das Internet. Jede Woche lerne ich mindestens einen weiteren Online-Ort kennen, an dem ich mich austauschen soll. Über alles. Das Smartphone ist dagegen längst lässige Routine. Und wenn das Festnetz wirklich einmal klingelt, traue ich mich kaum abzuheben. Telefon ist altes Europa, und ich will nicht aus der Zeit fallen.

Also Zoom Meetings, Microsoft Teams, Google Meet, GoToMeeting, Cisco WebEx oder Jitsi Meet. Warum also Skype oder Telefonkonferenz, wenn es auch per BlueJeans geht? Wir kommunzieren nur noch am Computer und haben das Gefühl, in den vergangenen Monaten ein komplettes IT-Studium inklusive strategisch-psychologischem Aufarbeitungsseminar des social distancing absolviert zu haben. Ohne Abschluss allerdings.

Jüngst haben wir es statt eines privaten Freundinnentreffens auch mal mit einer Videokonferenz probiert, wir sind ja Profis. Es war verstörend. Monologe, nur brav unterbrochen von einer virtuellen Hand, die sich ab und zu hebt. Keine konnte der anderen ins Wort fallen wie sonst. Ein Abend ohne handfeste Auseinandersetzungen über US-Wahl, Digitalpakt, Kinder oder Kaufrausch. Manche Themen gehen einfach nur körperlich, anders funktionieren auch Kompromisse kaum. Das echte Gefühl kommt nur analog an, digital bleibt eine Distanz.

Es war ein ganz seltsamer Abend, den wir erstmal nicht wiederholen wollen. Wir haben kaum gelacht. Was im Job zuweilen praktisch sein mag, ist im Privaten irgendwie seelenlos. Diese Videogeschichten machen eigentlich nur Sinn, wenn man sich irgendwo kommentarlos verdrücken will. Technische Störung zieht immer, da ist die Kamera halt mal kaputt. Das ist auch wirklich der einzige Aspekt der digitalen Kommunikation, der uns überzeugt. Dass wir einfach mal nicht mehr argumentieren, sondern abschalten müssen. Knopfdruck können wir.

Von Susanna Bauch