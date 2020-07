Lüttje Lage: Über-Muttis unterwegs

Hannover

Eher durch Zufall sind wir am Wochenende auf einem kleinen Gartenfest mit vielen jungen Volleyballspielern gelandet. Einer von ihnen hatte Geburtstag, der 45., Carola hatte ihm über einen ihrer Söhne ein Gutachten vermittelt, und die Einladung war dann das Dankeschön. Vermutlich hat sich der junge Mann gewundert, dass sie so spontan und freudig angenommen hatte, glaubt sie, und brachte daher Verstärkung mit.

Ganz schnell haben wir gemerkt, dass es zwar toll ist, einen gemütlichen Abend am Lagerfeuer im Kreise so sportlicher junger Männer zu verbringen, aber es irgendwie in dieser Konstellation auch ganz offensichtlich ist, wie es sich hier mit dem Generationenvertrag verhalten könnte. Wir sind nicht gesiezt worden, aber während die Mittvierziger von ihren kleinen Kindern schwärmten, wurden wir höflich nach unseren Enkeln gefragt. Es waren auch ein paar Frauen da, alles Mütter mit tollen Berufen – in der Teilzeitfalle.

Wie Carola das früher bloß geschafft hätte, voll berufstätig, drei Söhne und eine Schwiegermutter im Haus, erkundigte sich Antonia, eine jüngere Mutter. Sie jedenfalls wolle beruflich etwas kürzer treten, wegen der Kinder – und auch weil sie in unserem Alter später nicht so gestresst und abgearbeitet sein wolle. Irgendwie hatte sich Carola die Dankeschön-Party etwas anders vorgestellt. Ein bisschen zu laut erklärte sie Antonia, dass sie auch heute noch voll berufstätig sei. Und dass das Kümmern um Kinder und Warten auf den Mann eine Frau nicht unbedingt weniger gestresst und abgearbeitet aussehen lassen würde. Und dass die Zeit, die Antonia mit „später“ meinte, gewissermaßen schon längst vor der Tür stehe, schließlich sei sie gerade einmal zehn Jahre jünger. Antonia solle daher die Zeit nutzen, um etwas Eigenes auf die Beine zu stellen.

Carola hat uns dann noch etwas von faltigen Hälsen und Schlupflidern erzählt, aber die Stimmung war irgendwie dahin. Ihr Sohn hat uns klar gemacht, warum. „Wenn ihr hier auftretet wie die Über-Muttis, die sowieso alles besser wissen, machen und können, müsst ihr euch nicht wundern.“ Danke dafür. Wir haben uns nichts anmerken lassen und noch ein bisschen getanzt. Volleyballer werden definitiv überschätzt. Und die Spielerfrauen auch.

