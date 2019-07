Das Fliegen ist ja ein bisschen ins Gerede geraten. Der ökologische Fußabdruck. Ausgerechnet in der Hochphase von Fridays for Future haben so ziemlich alle einen Flugurlaub gebucht – und zwar nicht unbedingt interkontinental. Ich habe meinen bereits hinter mir. Frankreich, mit Zwischenstopp in München. Ganz...