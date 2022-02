Lüttje Lage: Überall Hemmingen!

Der Kabarettist Sebastian Krämer, Sie haben es vielleicht gelesen, hat sich vertan. Er wollte in Hemmingen auftreten, und ist auch nach Hemmingen gefahren. Allerdings nicht in das Hemmingen nahe Hannover, wo alle auf ihn warteten, sondern in ein Hemmingen nach Baden-Württemberg, wo man nicht mit ihm gerechnet hatte. Herr Krämer ist ein verdienter Vertreter seines Fachs, sein Lied über die „Deutschlehrer“ sollte man gehört haben, Anreisen sind manchmal verfahren, und vielleicht gibt es auch zu viele Hemmingens auf der Welt.

Das darf behaupten, wer einst freudig in das Örtchen Müden an der Aller aufbrach, um ein Brainstormwochenende mit seiner Kabarettgruppe zu verbringen, um dann an der richtigen Adresse stehend zu bemerken, dass alle anderen korrekterweise in Müden an der Örtze warteten. Würden kleine Orte sich bei der Straßennamenvergabe etwas mehr Mühe geben und die Hauptstraße nicht „Hauptstraße“ nennen, würde mancher Irrtum vermieden werden können. In diesem Fall war es allerdings einfach Doofheit. Ist ja auch nicht schlimm, Müden an der Aller kennengelernt zu haben. Zumal es nicht 500 Kilometer weit entfernt in Baden-Württemberg liegt.

Falsches Hannover? Kein Problem!

Auch Hannover hat übrigens eine Hauptstraße namens „Hauptstraße“, aber wer ins falsche Hannover reist, hat ganz andere Probleme. Zu viel Geld und Zeit zum Beispiel und zu wenig Interesse für korrekte Schreibweises. Die Auswahl ist groß. Sollte man zufällig nicht in der Hauptstraße in Wettbergen stehen, sondern in der Main Street in Hanover, Pennsylvania, USA, lernt man immerhin noch was. Die Straße führt nicht nach Pattensen, sondern nach Gettysburg und war 1863 mal sehr wichtig.

In Hanover werden keine Kekse hergestellt, sondern die zweitwichtigsten Brezeln der Ostküste, sagen Brezelfreunde. Zu den prominentesten Söhnen und Töchtern der Stadt zählen ein Mitglied der amerikanischen Regulierungsbehörde für alle Transportdienstleistungen mit Ausnahme des Flugverkehrs und ein Pornodarsteller. Das Theater des Ortes sieht von außen aus wie eine leer stehende Fahrschule mit dem Rathausbalkon von Hannover, auf dem „Hanover“ steht. Man möchte ein „N“ kaufen. Sollte einem diese Verwechslung irgendwann passieren, wird man sich noch wünschen, einfach nur im falschen, lächerliche 500 Kilometer entfernten Hemmingen gelandet zu sein.

Von Uwe Janssen