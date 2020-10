Lüttje Lage: Überall ist Indian Summer

Die Bäume hatten es zuletzt wirklich schwer; Trockenheit, Dürre und Schädlinge haben ihnen zugesetzt. Trotzdem behalten sie eine ihrer schönsten Angewohnheiten bei, indem sie im Herbst zuverlässig ihr Laub bunt einfärben. Was sich allerdings ändert, ist die Bezeichnung dafür. Heutzutage herrscht überall Indian Summer.

Eigentlich gehört der Indian Summer nach Nordamerika, vor allem in die Neuenglandstaaten, an die Großen Seen und nach Kanada. Mittlerweile breitet er sich aber auch in Deutschland pandemieartig aus, was mir beim Lesen von Reiseanzeigen aufgefallen ist. Demnach gibt es den Indian Summer in der Lüneburger Heide, an der Mosel, im Pfälzer- und im Bayerischen Wald, also praktisch überall dort, wo mehr als ein Dutzend Bäume nebeneinander stehen. Im Spessart soll er sogar besonders spektakulär sein.

Hätten die Nordamerikaner ihren Indian Summer urheberrechtlich geschützt, wären Begriffe wie Altweibersommer oder Goldener Oktober weniger auf dem Rückzug. Ich bedaure das sehr. Andererseits muss ich auch gar nicht wegfahren, um das Schauspiel zu genießen. In unserem Garten färbt sich der große Tulpenbaum gelb, der Goldregen und die Birken vor dem Gartenzaun grün-gelb. Die Blutbuchen im Dorf entscheiden sich wie in jedem Jahr für ein kräftiges Rot.

Wir können uns also an unserem eigenen Indian Summer erfreuen, allerdings wird auch dieser seine Zeit haben. Die ersten Blätter sind schon gefallen, und bald werden es Massen sein. Ich habe schon den Laubrechen in die erste Reihe der Gartengeräte in unserem Schuppen gestellt. Oder muss es neuerdings heißen: the rake.

Von Bernd Haase