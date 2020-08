Lüttje Lage: Und ewig kehrt die Jeans zurück

Eigentlich ist es für Teenager ein Albtraum, mit ihren Eltern shoppen gehen zu müssen. Ein Einkaufsbummel mit dem lieben Vater ist für sie etwa so erquicklich wie ein Wochenende in Dantes siebtem Kreis der Hölle. Meine drei Töchter bilden da keine Ausnahme, das ist alles ganz normal. Doch jetzt waren wir im Urlaub, und sie hatten entdeckt, dass es in einer Galerie in der italienischen Nachbarstadt total hippe Läden gab. Sie brauchten einen Chauffeur, einen Dolmetscher und einen Geldgeber. Drei gute Gründe, mich mitzunehmen. Und so marschierten wir früh morgens maskiert durch eine noch menschenleere Mall.

Das war schon eine interessante Erfahrung. In diesen hippen, aber schwach beleuchteten Läden hängen riesige Flackerbildschirme, und aus Boxen dröhnen Klänge, als würde eine Rinderherde vor Durst verenden. Dabei verkaufen sie dort T-Shirts, die Helden der Großeltern feiern. Ich wollte eines mit Queen-Schriftzug und eines mit Stones-Zunge anprobieren, musste aber feststellen, dass es diese nur in den Größen „klein“, „noch kleiner“ und „ganz klein“ gab. Offenbar zählen Unterernährte in Teenie-Läden zur Kernklientel.

Meine Töchter hingegen probierten Kleidungsstücke an. „Der Pulli ist aber sehr lang“, sagte ich zur ersten. „Das ist kein Pulli, das ist ein Kleid“, beschied sie mir eisigen Blickes. Die zweite erinnerte mich präventiv daran, dass ich versprochen hatte, möglichst wenig zu reden. Dass die angeblich fabrikneue Jeans, die die dritte nun überzog, ganz löcherig war, traute ich mich nicht mehr zu sagen. Obwohl mir das schon auffiel.

Dann erinnerte ich mich plötzlich daran, dass ich selbst anno 1985 in der Badewanne eine Jeans mit Domestos fleckig gebleicht hatte, um für irgendetwas ein Zeichen zu setzen. Schweigend trug ich fortan die Tüten und die Kosten. Die Domestos-Jeans könnte aber wieder zum Geschäftsmodell werden. Der Philosoph Walter Benjamin hat schließlich gesagt, Mode sei die ewige Wiederkehr des Neuen. Ob der auch mit drei Teenagern shoppen war, weiß ich aber nicht.

Von Simon Benne