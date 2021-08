Lüttje Lage: Unna – Wuppertal – Essen

Nun also Hannover. Statt Heinrich. Die deutsche Buchstabiertafel, unerlässliche Erklärhilfe für Menschen mit langen, exotischen Namen aus Orten mit langen, exotischen Namen, soll neu bestückt werden. So will es das Deutsche Institut für Normung. Statt Vornamen sollen jetzt Orte Buchstabenfolgen deutlich machen und vor dem Verhören schützen. Das ist gut für Hannover und ein Desaster für Ostfriesland. Dazu später.

Nehmen wir Uwe. Der Uwe musste seinen exotischen Vornamen bislang bei schlechter Telefonverbindung oder bei offenen Fenstern vor Hauptverkehrsstraßen so verdeutlichen: Uwe – Ulrich, Wilhelm, Emil. Was dazu führen konnte, dass der Uwe plötzlich mit vier Vornamen im Formular stand. Nach der angedachten Reform lautet seine Umschreibung Unna – Wuppertal – Essen. Bringt uns das weiter? Kennt jeder Unna? Und bei einer Reservierung im Restaurant – wirkt Essen da nicht missverständlich? Immerhin: Hannover und nicht Hamburg vertritt künftig den Buchstaben H. Dafür fliegt Heinrich raus, und bei B hat Braunschweig gegen Berlin verloren. Gleich zwei Ohrfeigen für die befreundete Löwenstadt, die sich vielleicht noch für das noch unbesetzte ß bewerben könnte, weil es so ähnlich aussieht wie ein B.

Schon wieder Chemnitz!

Auffällig: Mit Hannover und Nürnberg werden nur zwei Kulturhauptstadtbewerbungsverlierer entschädigt, Hildesheim und Magdeburg sollen leer ausgehen, dafür bekommt Chemnitz die Doppelrubrik CH, weil C schon von Cottbus besetzt ist. Für Menschen, die Chemnitz nicht kennen, beginnt die Buchstabierung von Chemnitz also künftig mit Chemnitz. Ganz stark. Hannover? Kennt jeder.

Das O soll übrigens statt durch Otto durch Oldenburg vertreten werden. Was unweigerlich dazu führen wird, dass Ostfriesland diese Reform geschlossen ablehnen wird. Erstens ist Otto nicht zu ersetzen. Und zweitens ist Ostfriesland in der neuen Buchstabiertafel überhaupt nicht vertreten. In Ostfriesland wird Ostfriesland also künftig so erklärt: Oldersum – Siegelsum – Thunum – Filsum – Rysum – Extum – Eilsum – Schirum – Logabirum – Accum – Norduppum – Dornum.

Warum? Darum!

Von Uwe Janssen