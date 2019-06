Lüttje Lage: Unser Garten bleibt dumm

Hannover

Ich war im Gartencenter, weil ich unsere jahrzehntealte Pflanzschaufel aus Blech aus Versehen im Grüngutcontainer auf dem Wertstoffhof versenkt hatte und nun Ersatz benötigte. Beim Schlendern durch die Gänge kam ich am Bereich „Smart Gardening“ vorbei. Das Wort smart löst bei mir gemischte Gefühle aus; ich finde nicht alles schlau, was unter diesem Begriff firmiert.

Dass es in der Abteilung Mähroboter zu sehen waren, überraschte mich nicht. Die kleinen, wie von Geisterhand gesteuerten Wägelchen krabbeln längst nicht mehr nur über die Rasenflächen der Technikfreaks, sondern sind nun in dem Maße auf dem Vormarsch, in dem die alten Zwei-Takt-Rasenmäher ihr letztes Knattern ertönen lassen. Selbst in Twenge kann man die neuen Modelle schon sehen.

Es gab aber auch Broschüren, in denen mir automatische, auf das aktuelle Wetter reagierende Bewässerungssysteme nähergebracht wurden. Angeblich gibt es bald Unkrautroboter, denen ihre Besitzer beibringen können, was alles in ihrem Garten wachsen soll. Was die Maschine nicht kennt, reißt sie dann aus.

Bei uns gibt es da nichts zu holen; unser Garten bleibt dumm. Ich wüsste an manchen Wochenenden gar nicht, was ich mit mir anfangen sollte, wenn ich nicht mehr den Rasen mähen dürfte. Wir gehen auch nach der Arbeit gerne mit der Gießkanne in der Hand ums Haus, es ist dann so etwas wie eine Inspektion in entspannender Abendstille. Und schließlich finden wir es auch spannend, was bei uns gedeiht und was nicht. Die Entscheidung darüber in die Hände eines Roboters zu legen, würde uns als Aufgabe der vor drei Jahrzehnten selbst gestellten Herausforderung vorkommen, aus eigener Kraft eine Art englischen Garten zu bewerkstelligen. Es gilt die Devise: Wir pflanzen ein und reißen aus, so geht uns nie die Arbeit aus.

Von Bernd Haase