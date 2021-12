„Lüttje Lage“: Unter Beobachtung

Hannover

Das haben wir uns lange nicht vorstellen können. Wir sehnen uns nach Kontrolle. In unseren Studiumsjahren haben wir vehement die Volkszählung verweigert, haben teilweise freiwillig vermummt gegen Pershing-Raketen und für den Weltfrieden demonstriert und hatten den Personalausweis schon aus Prinzip nie dabei. Personenkontrollen haben wir abgelehnt, und wir fühlten uns dabei immer im Recht.

Jetzt sind wir ungehalten, wenn das Dokument keiner sehen will. Wenn wir in die Kneipe gehen und nicht bereits vor der Tür abgefangen werden und Impfnachweis sowie Ausweis und womöglich noch aktuelle Testergebnisse nicht vorlegen müssen. Oder ein Corona-Hund an uns schnüffelt. Wir sind verstört, wenn das erst eingefordert wird, wenn wir schon sitzen und bestellt haben. Wir drängen dem Personal unsere Daten auf, ohne auf ein Date zu hoffen. Wollen die sie nicht, kommen wir nicht wieder, definitiv!

Das macht etwas mit uns. Wir alle haben eine unterschiedliche Toleranzgrenze, was den Kontrollzwang betrifft. Lange haben wir nach einem gemeinsamen Abendtermin gesucht für acht Frauen. Und einen Tisch gebucht. Keine Einlasskontrolle, Carola und Paula drehen direkt ab. Hier gehen sie nicht rein, das Personal trage nicht einmal Maske. Wir sind solidarisch und wählen eine Kneipe. Proppenvoll, viel zu eng und außerdem nur 2G – ohne „plus“ reicht das Mara und Sandra nicht.

Wir haben dann noch einen netten Italiener gefunden, fast leer – vermutlich, weil hier so viel kontrolliert wird. Wir wollen das so. Nett war’s. Auf der Heimfahrt sind wir in eine Polizeikontrolle gekommen. Alkoholtest, Führerschein, Weihnachtsfeier und so. Wir hatten leider nur die Impfausweise dabei. Hat nicht gereicht, das Warndreieck hat auch gefehlt, jetzt gibt es eine Geldbuße. Eindeutig falsche Prioritäten bei der Polizei, so haben wir das mit der Kontrollwut nämlich nicht gemeint.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Susanna Bauch