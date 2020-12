Lüttje Lage: Verluste durch das Virus

Alle reden von Weihnachten, und wer nicht vom Fest spricht, redet vom Skiurlaub. Zwei alte Damen vor uns in der Schlange am Marktstand – zwanzig Minuten für 250 Gramm Tomaten, das muss man wirklich wollen – sehen das ziemlich pragmatisch. Das Fest komme, so oder so, sagt die beige Steppweste, die sich im Laufe des Gesprächs als Marianne entpuppt. Der dunkle Fleecemantel heißt Monika, und sie findet, dass Corona ihr nicht nur die Freude am Fest, sondern mindestens ein Jahr ihres Lebens raube.

Papperlapapp, sagt Marianne. Die Enkel hätten doch eh wenig Lust zu kommen und Treffen im sommerlichen Garten seien ohnehin viel entspannter. Und was die Lebenszeit betreffe, „wären wir 50 Jahre früher geboren, wären wir in unserem Alter auch ohne Corona gar nicht mehr da.“ Monika ist nicht ganz überzeugt. Dass die Weihnachtsreise jetzt wegfalle, sei doch schrecklich. Sieht Marianne auch anders: Geld gespart, Heim und Hof genossen, Vorfreude behalten.

Wir lauschen und gestehen, dass uns der Ausfall des zweiten Skiurlaubs innerhalb eines Jahres doch ein wenig bedrückt. Marianne und Monika sind zwar schon etwas älter, aber sie hören offenbar noch recht gut. „Kindchen, das ist nicht euer Ernst, dass ihr in diesen Zeiten ans Skifahren denkt!“ Da habe alles angefangen und die Jugend von heute denke schon wieder nur ans Vergnügen. Ich glaube, die beiden Damen verachten uns ein bisschen.

Dabei haben wir nur laut darüber nachgedacht, was wir so vermissen in diesen Zeiten. Wir wollen ja gar nicht wirklich in den Schnee. Schon gar nicht zum Après-Ski. Die Jugend von heute gibt sich in diesem Jahr mit einem Fest unter vier Augen und der Vierschanzenournee vor dem Fernsehgerät zufrieden. Und spart Heizkosten, weil sie mit neuem Skioverall und Skistiefeln davorsitzt. Auch die Jugend wird ja wohl noch träumen dürfen.

Von Susanna Bauch