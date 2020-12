Dieser Tage hatte ich in der Innenstadt ein Zusammentreffen mit einer Fußgängerin, das mir – und hoffentlich auch meiner Zufallsbekanntschaft – das Herz erwärmte. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs und fuhr von der Oster- über die Windmühlenstraße in Richtung Opernplatz.

Auf halber Strecke, in einer Passage zwischen zwei Cafés mit Außenbestuhlung, wird die Windmühlenstraße bekanntlich zu einem schmalen Schlauch. Dass diese Furt zum mit blauen Kreisen und Pfeilen gekennzeichneten City-Radring gehört, wie ihn die Stadt großspurig nennt, ist ein schlechter Witz – täglich kommt es hier zu Dutzenden von Beinahe-Karambolagen zwischen Radlern und Passanten.

Keine klare Zielsetzung

Ich bewege mich also Richtung Georgstraße, als eine Fußgängerin gehobenen Alters langsamen Schrittes die Engstelle quert. Oder besser gesagt: diagonal von rechts nach links driftet, gelegentlich wieder zur Mitte schlingert, auf jeden Fall eine klare Zielsetzung vermissen lässt. Ich klingele, ganz behutsam. Die Seniorin erschrickt, macht einen Ausfallschritt nach links und drückt sich an eine Plexiglasscheibe. Ich rolle langsam an ihr vorbei, halte an und steige vom Rad.

Möglicherweise hat die Passagen-Pendlerin damit gerechnet, dass ich sie ob ihres unsicheren Ganges zur Rede stelle. Ihr vielleicht sogar unfreundliche Worte an den Kopf werfe. Aber nichts will ich weniger, haben wir es doch allesamt schon schwer genug in dieser vom Virus überschatteten Adventszeit.

Man kommt sich ins Gehege

„Es tut mir leid“, sage ich, „ich wollte Sie nicht erschrecken, sondern Sie nur vor mir warnen.“ „Ach, ich hätte auch mal gucken können, wo ich hinlaufe“, entgegnet sie. „Es ist aber auch furchtbar eng hier, da muss man sich ja ins Gehege kommen“, spiele ich den Ball zurück.

Unsere Begegnung endet ein paar versöhnliche Sätze später damit, dass wir uns schöne Weihnachtstage wünschen – und ich auf meiner Weiterfahrt einen Anflug von Stolz verspüre, gemeinsam mit der alten Dame eine Winzigkeit zum Frieden auf Erden beigetragen zu haben.

Von Michael Zgoll