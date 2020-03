Lüttje Lage: Versprechungen mit Versprechern

Meine Haut brennt manchmal und rötet sich, nachdem ich geduscht habe. Ich habe das bisher nicht wirklich als Problem gesehen – anders als eine Firma namens „Gruppe der heimischen Gesundheitstipps“. Die hat sich jetzt mit einer Mail an mich gewandt und bietet mir eine neue Lösung für schöne, weiche Haut und Haare an.

Leider ist die „Gruppe der heimischen Gesundheitstipps“ der heimischen Sprache nicht in allen Feinheiten mächtig. „Hierlands ist das Wasser an den meisten Orten chlorig“, schreibt sie. Das Chlor habe eine trocknende Wirkung mit allerlei unangenehmen Folgen. „Kleinkinder sind besonders gefährdet, das sie leicht an schlechter Wasserqualität erkrankt werden können“, mahnen die Tippgeber.

Natürlich bieten sie eine Lösung an. Es gebe da einen neuartigen Wellness-Duschkopf, der das Wasser „von 99 Prozent des Chlors und anderer Giftstoffe reinigt“. Das Wunderding enthalte antibakterielle Perlen. Würde ich es installieren, könnte ich nicht nur meine Haut porentief reinigen, sondern mich auch vor Schuppen und Haarausfall schützen. Damit noch nicht genug: „Die 240 winzigen Löcher des Duschkopf fallen so klein im Sprühwasser ab, dass Du bis zu 40 Prozent Wasserersparnis erreichen kannst“. Ich habe eine Ahnung, was sie meinen.

In diesen Zeiten durch bloßes Duschen Haut und Haar zu retten, halte ich im Prinzip für eine hervorragende Idee. Mit nur einem Klick auf den Bestellbutton könnte ich zwei Duschköpfe zum Preis von einem bestellen. Habe ich dann aber doch gelassen. In der Mail der „Gruppe der heimischen Gesundheitstipps“ waren mir irgendwie nicht nur zu viele Versprechungen, sondern auch zu viele Versprecher. Außerdem haben wir nur eine Dusche.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Bernd Haase