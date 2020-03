Lüttje Lage: Videokonferenz ohne Superhelden

Hannover

Es gibt viel zu erzählen. Technisch sind wir nicht ganz so auf der Höhe, aber Karin hat es geschafft, gewissermaßen eine abendliche Videokonferenz für uns einzurichten. Die Neuigkeiten des Tages austauschen, sofern es welche gibt. Dazu einen Rotwein – Reste von der letzten Party sind noch reichlich da.

Es ist natürlich lange nicht so gemütlich wie in einer schönen Weinbar mit den Freundinnen. Aber dafür müssen wir nicht immer alle raus, weil Sandra rauchen möchte. Und so ein Abend ist ungemein preiswert. Wir knabbern ein paar Nüsse nebenbei, Birgit lieber Katjes, und reden mit vollem Mund. Schick haben wir uns auch nicht gemacht, ich fürchte, wir lassen uns an Tag zwei schon etwas gehen.

Eigentlich wollen wir nicht über Corona reden. Klappt natürlich nicht: Kinder kommen hoffentlich mit der gefühlt letzten Maschine aus Südamerika, Omas sitzen alleine im Heim und verstehen die Welt nicht mehr, Männer gehen arbeiten – nicht weil sie müssen, sondern weil sie immer noch denken, dass sie unersetzlich sind. Und weder das Virus bekommen noch weitergeben. Superhelden halt. Wir Frauen arbeiten zu Hause im Homeoffice, kämpfen um das letzte Klopapier und stapeln Fertiggerichte. Irgendwie ein Klischee aus dem alten Europa, dass uns eigentlich nicht gefällt.

Paula erzählt davon, dass sie vieles wohl zunächst zum letzten Mal gemacht hat. Sie hat sich die Haare schneiden lassen, war bei der Kosmetik, auf dem Laufband, in der Fahrschule und hat Schnäppchen in einer Stadtteil-Boutique mit „Corona-Sale“ gemacht. Geschmacklos bis zynisch, aber den Trench hätte sie auch so erworben. Sie zieht ihn schnell mal über, und die Videokonferenz fällt ihr Urteil. Muss nicht. Umtausch geht jetzt natürlich nicht mehr – und wieder sind wir beim Thema.

Wir wollen jetzt jede Woche eine Videokonferenz machen. Und dabei über ein Buch reden, das wir alle während der Woche gelesen haben. 30 Minuten literarisches Sextett ist dann Pflicht. Zum nächsten Termin werden wir dann auch die Jogging- gegen Anzughosen tauschen, um ein kompetenteres Bild abzugeben. Und damit uns auch die Superhelden noch ernst nehmen.

Von Susanna Bauch