Lüttje Lage: Virtuell sind wir schnell

Hannover

Das Leben als Redakteur bietet ab und an Überraschendes – zum Beispiel diese Mitteilung: Hannover gehört zu den drei unter 54 Städten mit mehr als 150.000 Einwohnern in Deutschland, in denen man mit Bus und Bahn am schnellsten vom Fleck kommt. Fixer geht es nur in Stuttgart und Oldenburg.

Wie jetzt? Hatte man nicht eben noch wegen Störungen im Betriebsablauf (S 5 heute ca. fünf Minuten später) Störungen im eigenen Betriebsablauf hinnehmen müssen, indem man den geplanten Anschluss an die Stadtbahn verpasste? Hatte diese sich dann nicht im Bummelzugtempo fortbewegt, weshalb ein Termin zu platzen drohte? Und überhaupt: Wann war eigentlich zuletzt der Bus pünktlich?

Beim Weiterlesen der Mitteilung stellt sich heraus, dass die Urheber der Erhebung natürlich mit wichtigeren Dingen beschäftigt sind, als in Deutschland mit Bussen und Bahnen herumzujuckeln. Ihre Erkenntnisse haben sie sich im Netz zusammengefischt. Hauptberuflich sind sie bei einem Vermittlungsportal für Ferienhäuser beschäftigt. Auf die Frage, was Ferienhäuser mit Nahverkehr zu tun haben, erklärte eine Mitarbeiterin, man widme sich zur Abwechselung auch Lifestyle-Themen.

Unsereins, seit mehr als 30 Jahren Abonnent von Monatskarten für den Großraum Verkehr Hannover, hatte beim Bus- und Bahnfahren bisher weniger an Lifestyle als vielmehr an Daseinsfürsorge gedacht. Aber in der virtuellen Welt laufen eben viele Dinge anders, sogar Züge sind dort schneller und lifestylemäßig cool oder hip oder so ähnlich. In der Realität kommt die Bahn auch heute wieder ca. fünf Minuten später und sieht so aus wie immer.

Von Bernd Haase