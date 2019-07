Hannover

Paula will nicht länger schweigen. Bei unserem letzten Treffen hat sie uns gestanden: Sie ist neidisch. Auf jede von uns, auf alles mögliche. Aber sie wisse jetzt, dass das kein böses Gefühl sei. Denn Neid sei absolut trendy. Und darüber zu sprechen, also sich zu outen gewissermaßen, der Gipfel selbstloser Größe. Dass wir mal von Neid gesprochen haben, wenn eine von uns in die Südsee reist oder in der angesagten Boutique ein Super-Schnäppchen gemacht hat, ist nicht neu. Aber an diesem Abend kommen dank Paulas Anregung ganz andere Sachen auf den Tisch.

Karin wollte immer schon die langen Beine von Sandra, Carola die Kleidergröße von Sophie. Birgit beneidet alle anderen um die angeblich so wohlgeratenen Kinder, Paula findet die Beziehung von Sabine einfach nur beneidenswert, und Sylvia würde gerne auch mal so zwanglos shoppen oder reisen wie wir. Sie glaubt nämlich, dass bei uns die Scheine von der Klorolle gezogen werden. Damit, dass wir alle sagen, wie neidisch wir sind, räumen wir unsere Schwächen und Fehler ein, sagt Paula. Und das sei eben eine große Geste.

Ein Trend, der allerdings auch kippen kann. Ich finde es zum Beispiel unglaublich beneidenswert, dass die sparsame Nachbarin mit zwei Paar Schuhen in ihrem Leben auskommt. Mara meint, es sei toll, wie selbstbewusst wir unsere überflüssigen Pfunde durch die Stadt tragen, und Barbara findet es super, dass die Kinder der anderen den Mut haben, noch drei Jahre nach dem Schulabschluss einfach nichts zu tun. Schließlich müsse sie Jura- und Zahnmedizinstudien in Hamburg und Berlin finanzieren. Wir sind verwirrt. Und einigen uns darauf, dass wir uns mit dem Neid ein wenig bremsen. Wir lästern lieben ganz offen, das hat auch was mit Vertrauen zu tun. Auf die neuen coolen Stiefel der Nachbarin bin ich allerdings doch ein bisschen neidisch, ganz ehrlich.

Von Susanna Bauch