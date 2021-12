Lüttje Lage: Voll verschenkt

Schenken ist ja nicht ohne Risiko. Das doppelte Buch, die überflüssigen Salzstreuer – alles kein Problem. Kann man umtauschen. Oder weiter verschenken. Manch Präsent-Ladenhüter macht ja so die Runde im Bekanntenkreis. Und es muss niemandem peinlich sein, weil das jeder schon einmal so gemacht hat.

Allerdings kann man nicht alles einfach so zurückbringen. Mara hat von ihren Schwiegereltern eine Weihnachtskrippe bekommen – zum zweiten Mal. Die erste wird nur widerwillig aufgebaut, wenn die Schenker zu Besuch kommen. Bei der zweiten traut sich Mara nicht, nach dem Bon zu fragen. Sie soll jetzt den weihnachtlichen Dekobestand im Kinderladen bereichern – aber die Erzieherin hat abgewunken. Die Figuren seien so kitschig und realitätsfremd, dass sie den Kindern für eine ungetrübte Beziehung zur Weihnachtsgeschichte nicht zuzumuten seien.

Auch Sandra mag ihr Geschenk nicht selber zurückbringen. Sie hat mit 60 Jahren zum ersten Mal so etwas wie Reizwäsche von ihrem Partner bekommen. In Rot. Das ist sicher mit einer Botschaft verbunden, die Sandra allerdings nicht näher deuten möchte. Sie möchte aber auch nicht mit rotem Tanga in Größe 42/44 und einem A-Körbchen-Oberteil in den Dessousladen und diese gegen Feinripp-Panty und Bustier eintauschen.

Paula hat zum dritten Mal Strickfäustlinge statt der gewünschten Leder-Fingerhandschuhe bekommen, der Bon ist schon im Müll, ihr Mann war sich offenbar seiner Sache sicher. Ich habe mich mit meinem Kalauer-Buch allerdings auch voll verschenkt. Es sind also nicht immer die anderen schuld. Und man soll ja nicht undankbar sein, zuweilen zählt ja die Geste. Haben wir uns gedacht und zum ersten Mal ein nach-weihnachtliches Wichteln mit den unwillkommenen Geschenken veranstaltet. Ich habe jetzt die rote Wäsche. Ich fürchte, ich muss gesenkten Blickes zum Umtausch – oder ich warte aufs Schrottwichteln im nächsten Advent.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Susanna Bauch