Lüttje Lage: Volltreffer am Opernplatz

Meine Frau und ich hatten es als Glücksfall empfunden, gleich beim ersten Anlauf auf der Georgstraße einen Parkplatz gefunden zu haben. Nahe der Windmühlenstraße, in einer Gegend, die gemeinhin als edles Pflaster gilt. Drei Stunden verbrachten wir im Opernhaus, der Poetry-Slam-Abend berührte und amüsierte uns.

Es ist ein erhebendes Gefühl, als wir kurz vor Mitternacht über den stilvoll beleuchteten Opernplatz zu unserem Auto zurückschlendern. Doch dort erwartet uns eine Überraschung: Unser Wägelchen ist vollgekackt, von vorne bis hinten. Und binnen Sekunden verdrängt das Erhabene auf der Karosse das Erhebende in unseren Köpfen. Offenbar haben wir unter einem Schlafbaum für Adler und Albatrosse geparkt – oder sollten es doch nur Tauben gewesen sein?

Am nächsten Morgen zähle ich 38 verschiedenfarbige Einschläge, auf einer Autolänge von nur 3,60 Meter. Eine S-Klasse-Mercedes, schießt es mir durch den Kopf, hätte 50 Prozent mehr Treffer kassiert, aber das ist nur ein schwacher Trost. Sicher ist: Der Schiet muss runter. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass es in erster Linie ein verdauungsförderndes Enzym – Pankreatin – ist, das den Lack angreift. Tagsüber fliegt und frisst der Vogel, nachts verarbeitet er das Erlebte. Und ich muss es nun ausbaden. Mit viel Wasser und weichem Schwamm.

Sollten wir wieder mal das Opernhaus aufsuchen, das haben wir uns geschworen, werden wir nicht mehr in der Georgstraße parken. Sondern in der Tiefgarage in Deckung gehen. Oder besser noch: Wir kommen mit den Rädern. Und schließen sie in baumloser Umgebung an, irgendwo an einem Pfahl.

Die Abendgarderobe, das ist der Wermutstropfen, müsste dann zwar etwas rustikaler ausfallen. Doch dürfte uns das Hochgefühl nach einer schönen Veranstaltung sicher länger erhalten bleiben als bei unserer jüngsten Begegnung mit ein paar komischen Vögeln.

Von Michael Zgoll