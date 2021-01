Lüttje Lage: Vornamen helfen nur begrenzt

Es ist eine der seltsamsten Blüten, die die Bekämpfung der Corona-Pandemie dieser Tage hervorgebracht hat. Um alle mehr als 80 Jahre alten Bürger mit aktuellen Infos zur anlaufenden Impfkampagne versorgen zu können, hat sich das Niedersächsische Sozialministerium Hilfe suchend an die Deutsche Post gewandt. Doch weil in deren „Vermietdatenbank“ viele Anschriften, aber nicht alle Altersangaben der Adressaten vermerkt sind, müssen die Postler nun detektivischen Spürsinn beweisen. Wollen gut 13.000 Menschen aufgrund ihrer Vornamen als besonders betagte Senioren identifizieren. Menschen mit völlig aus der Mode gekommenen Namen, so die Überlegung der Logistiker, dürften älter als 80 sein. Und damit impfberechtigt.

In Niedersachsen, so heißt es, leben rund eine halbe Million Menschen, die dieses stolze Alter erreicht haben. Viele von ihnen wohnen in Heimen, doch auch 210.000 Privathaushalte will das Land kontaktieren. Nach heftiger Kritik, dass das Sozialministerium auf die Adresslisten einer kommerziell tätigen Firma zurückgreift, werden nun auch die kommunalen Meldeämter in Adressermittlung und Postversand einbezogen. Doch überflüssig wird das Vornamenraten der Postbediensteten damit nicht. Und das ist knifflig.

In den Briefkästen von Isolde, Gertrud und Kunigunde dürften die Impf-Infoschreiben gut aufgehoben sein. Auch Adalbert, Erwin und Ingomar könnten die richtigen Adressaten sein. Erheblich schwieriger wird’s mit Emma, Lotte und Viktoria oder mit Karl, Paul und Wilhelm – zählen sie doch zu den vielen Vornamen aus dem 19. oder frühen 20. Jahrhundert, die eine Wiedergeburt erlebt haben.

Sorge habe ich, selbst als Zielperson ermittelt zu werden. Michael: Ist das nicht ein Name von anno dazumal? Doch bis ich 80 bin, ist’s noch ein Weilchen hin – und ich appelliere an Post und Ministerium, mich bitte nicht vor der Zeit anzuschreiben.

Von Michael Zgoll