Lüttje Lage: Wann kommt das Ende?

Hannover

Sonnenschein am Dienstag, gemessene Temperatur am Maschsee 23 Grad, gefühlte Temperatur eher Richtung 30 Grad. In der Nacht zu Mittwoch dann Wolkenbrüche, der Garten in Twenge ist kurzzeitig Überschwemmungsgebiet. Beim Frühstück stellt sich wieder die Frage: War es jetzt das Ende? Gemeint ist hier nicht das Weltenende, sondern das vom Sommer.

Jahreszeiten sind nicht mehr das, was sie mal waren. Der Sommer scheint sich auszudehnen, der Winter nach klassischer Lesart zieht sich zurück, dazwischen arrangieren sich Frühling und Herbst mit den Folgen des Klimawandels. Aber nichts beschäftigt uns so wie das Ende des Sommers.

Wenn der Sommer geht, dann bricht eine Art Torschlusspanik aus. Soll man ein letztes Mal zum See? Müssen wir unbedingt noch einmal zum Biergarten radeln, bevor der für dieses Jahr endgültig schließt? Oder doch besser Eisdiele? Oder einfach nur im Garten sitzen und in die tiefstehende Sonne blinzeln?

Eigentlich wäre jetzt die Zeit für die ersten Wintervorbereitungen. Noch einmal den Rasen mähen, Kübelpflanzen reinholen, Gartenmöbel abdecken, Grill grundreinigen, wärmere Kleidung hervorkramen – all die Dinge also, die man früher um diese Jahreszeit erledigt hat. Aber was ist, wenn der Sommer ein weiteres Hoch in petto hat und womöglich mit einem schönen Wochenende um die Ecke kommt? Geht dann die Hektik von vorne los?

Wir haben beschlossen, erst einmal abzuwarten. Schließlich heißt es ja, der Herbst habe auch noch schöne Tage. Wir warten mal ab, wann er denn wohl auch wettermäßig beginnt, dieser Herbst. Immerhin: Bunt sind schon die Wälder, das wenigstens ändert sich nicht.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Bernd Haase