Lüttje Lage: Warten, aber richtig

Hannover

Es hat noch niemand ausgerechnet, wie viel Lebenszeit Berufspendler und andere Bahnreisende mit Warten am Bahnsteig verbringen. Wahrscheinlich kommt eine gehörige Spanne zusammen – wenn die Bahn weiterhin Zugverspätungen als Teil ihres Kerngeschäfts betrachtet, dürften ihre Kunden bald länger an den Gleisen stehen als in ihren Betten liegen.

Aktuell drehen sich die Debatten einseitig darum, wie die Pünktlichkeitsstatistik aufzupolieren ist. Dabei lässt sich die Sache auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten: Wenn man schon warten muss, wie lässt sich dann die Zeit sinnvoll nutzen?

Schönes Beispiel aus der Nordstadt

Ein sehr schönes Beispiel war kürzlich am S-Bahnhof Nordstadt zu sehen. Dort vertrieb sich ein Mann die Wartezeit mit Qigong, also mit Konzentrations- und Bewegungsübungen. Es wirkte auch auf die anderen beruhigend – das übliche Geschimpfe und die schlechte Laune, die bei Verspätungen aufkommen, waren in diesem Augenblick nicht zu spüren.

Qigong ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber es gibt andere Möglichkeiten. Man kann lesen oder seine Biografie schreiben, stricken, eine Operette komponieren. Ist genug Platz auf dem Bahnsteig, wären Bockspringen, Hinkekästchen oder Gummitwist möglich. Einzelne Reisende könnten Patiencen legen, für kleinere Gruppen bieten sich Skat und Doppelkopf an, für größere die Reise nach Jerusalem – wenn die anderen so freundlich sind, die Sitzgruppe frei zu machen.

Erleichterung in der Skatrunde

Bleiben wir mal beim Skat und stellen uns vor, der Spieler in Vorhand hat einen Grand-Hand-Schneider mit Vieren. In so einer Situation würde die bekannte Durchsage „Zug xy heute zirka zehn Minuten später, Grund dafür ist eine Störung im Betriebsablauf“ doch eher erleichtert vernommen. Spielt man die Skatbrüder dann noch schwarz, betrachtet man möglicherweise auch noch die geänderte Wagenreihung samt entfallender Reservierungen mit bisher nicht gekannter Milde.

Von Bernd Haase