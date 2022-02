Lüttje Lage: Was wird sein in 600 Jahren?

Es ist das längste Musikstück aller Zeiten. 639 Jahre dauert das Orgelwerk „Organ2/ASLSP“ des US-Komponisten John Cage, das seit 2001 in der Halberstädter Kirche St. Buchardi aufgeführt wird. ASLSP steht für „As slow as possible“, so langsam wie möglich. Für eine vierseitige Partitur plus Wiederholung ist das wirklich langsam. Unfassbar langsam. Bei der Uraufführung 1987 schaffte es ein Organist, das Stück in 29 Minuten runterzuspielen. Jetzt überlege ich, wie es am Ende der Halberstädter Version – im Jahr 2640 – um meine Heimat bestellt sein könnte.

Die Aufführungsdauer lehnt sich an die Fertigstellung einer berühmten Orgel im Halberstädter Dom an, 639 Jahre zuvor im Mittelalter. Das nunmehr extra für „Organ2/ASLSP“ gebaute Instrument des amerikanischen Avantgardekünstlers wird von einem automatischen Blasebalg betrieben, die Tasten sind mit Sandsäckchen beschwert. Alle paar Jahre baut man eine Orgelpfeife ein oder aus, erst diesen Februar wurde einem Siebentonakkord ein kleines Gis entnommen – was Halberstadt einmal mehr viel öffentliche Aufmerksamkeit bescherte.

Was wird sein im Jahre 2640? Hat sich Hannover dann in eine Fünf-Millionen-Einwohner-Metropole verwandelt? Ist die Erde zu einem interplanetaren Außenposten menschlichen Lebens geschrumpft? Oder haben wir den Erdball bis dahin vollständig ruiniert, sei es durch Atomkriege, gnadenlose Ausbeutung oder Klimakatastrophe? Wenn man über das Endlosstück von John Cage nachdenkt, sind solche Gedanken nicht aus der Luft gegriffen.

Leider ist das von einer privaten Stiftung betriebene Orgelprojekt gefährdet, weil das Geld knapp wird. Das Land Sachsen-Anhalt mag das zukunftsweisende Vorhaben nicht fördern, hat offenbar kein offenes Ohr für Neue Musik.

Ich finde das schade. Wünsche mir, dass Halberstadt keine halben Sachen macht und die einsamen Akkorde noch Jahrhunderte durchs Kirchenschiff hallen. Denn die Vorstellung, mehr als 20 Generationen könnten dem gleichen Opus lauschen, hat etwas aufregend Utopisches. Und mich würde es freuen, wenn sich beim finalen Akkord im 27. Jahrhundert ein paar Nachkommen von mir zuraunen: Das Stück hat schon dein Urururururururururururururururururururururopa aus Hemmingen gehört. Hemmingen? Das war mal ein antikes Örtchen. In einer Provinz namens Niedersachsen.

Von Michael Zgoll