Lüttje Lage: Wir streichen das Wohnzimmer

Noch einmal Sonne und Strand, das war der Plan, dann haben wir unseren Kreta-Urlaub wegen der Corona-Pandemie im letzten Augenblick gestrichen. Der Alternativplan für die Urlaubswoche: Wir streichen das Wohnzimmer. Das war eigentlich schon lange nötig. An einigen Wänden befanden sich künstlerisch vermutlich nicht besonders wertvolle Frühwerke unserer Tochter mit Wachsmalstiften. Um die Bilder herum hatte sich im Laufe der Jahre ein grauer Schleier gelegt. Und über dem Kaminofen war die Decke nahezu schwarz.

Den ersten Tag verbrachten wir nach dem Ausschlafen (schließlich ist ja Urlaub) in verschiedenen Baumärkten auf der Suche nach der richtigen, allergiefreien Farbe. Als wir am Nachmittag wieder zu Hause waren, hatten meine Frau und ich keine Lust mehr, anzufangen. Nach dem Ausschlafen an Tag zwei begannen wir mit den Vorbereitungen: Fußleisten entfernen, Lampen abschrauben, Möbel in einer Ecke zusammenräumen, Vorhänge abnehmen, Dielenboden abdecken.

Anzeige

An Tag drei wollten wir streichen. Wir stellten fest, dass Pinsel und Rollen, die wir im Keller aufgehoben hatten, nahezu unbrauchbar waren. Also wieder in den Baumarkt. Am Nachmittag war es dann soweit: Wir öffneten den ersten Farbeimer. Wir waren noch nicht weit gekommen, da mussten wir wegen der einsetzenden Dunkelheit die Arbeit unterbrechen. An den Tagen vier und fünf gelang es uns tatsächlich, das Wohnzimmer komplett zu streichen.

Die Wände waren wieder weiß. Wir reinigten Pinsel und Rollen und packten alle Utensilien in eine sehr entfernte Kellerecke. Noch am Abend rückten wir die Möbel wieder an die vorhergesehenen Stellen. Dann war Wochenende und wir waren erschöpft. Am Sonnabend montierte ich eine Lampe, damit wir wenigstens ein bisschen Licht haben. Vorhänge, Bilder und Fußleisten fehlen noch. Aber bald sind ja wieder Ferien.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Mathias Klein