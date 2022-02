Lüttje Lage: Wir vermissen unsere Krokusse

Am Wochenende hat die Sonne ja bewiesen, dass es sie doch noch gibt. Wir nutzten das schöne Wetter zu einer Radtour. In den Gärten, in denen noch nicht Pflastersteine und Schotterstreifen das vorherrschende Gestaltungselement sind, hatte sich etwas getan. Dort blühten Krokusse, vereinzelt auch Schneeglöckchen.

Krokusse gehören zu meinen Lieblingspflanzen. Sie schieben sich nach oben, wenn all die anderen Pflanzen sich noch bedeckt halten, bis die Tage wärmer werden. Damit sind Krokusse die Pioniere des Vorfrühlings, mutig genug, dem Winter die Blüten zu zeigen, wenn dieser noch einmal kalt um die Ecke kommen sollte.

Leider tut sich bei uns im Garten nichts, wie ich bei einer Inspektion feststellte. Normalerweise baut sich auf der Rasenfläche (das klingt beschönigend, es handelt sich hauptsächlich um Moos) vor dem Zaun an der Straßenseite eine ganze Krokus-Armee auf. Jetzt entdeckte ich nur einen einzigen, der auch noch einen schlappen Eindruck machte.

Ich fragte mich, was mit unseren Krokussen passiert ist. Vielleicht haben Wühlmäuse ihre Pfoten im Spiel, die im vergangenen Jahr genau an dieser Stelle ungefragt zu Gange waren, ohne das wir ernsthaft etwas dagegen unternahmen. Eine andere Möglichkeit ist, dass unsere Krokusse Spätaufsteher sind. Ich bin deshalb auf der Rasenfläche in die Hocke gegangen und habe ein paar Worte gesprochen, einen Weckruf gewissermaßen. Ist schrullig, kann aber zumindest nicht schaden.

Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Bernd Haase