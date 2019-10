Lüttje Lage: „Wir wollen das aber so!“

Hallo, unbekannte Urlauberin! Sie werden sich sicher nicht an uns erinnern. Wir aber dafür umso besser an Sie. Keine Ahnung, was Ihnen an diesem Tag passiert war. Eigentlich war doch alles in Ordnung. Urlaub, goldener Oktober auf einer schönen ostfriesischen Insel, keine Autos, kein Stress. Entschleunigt. Nur Sie nicht. Oh je.

Es war in dem Café in der Dorfmitte. Meine Frau, meine Tochter und ich waren nach einem längeren Strandspaziergang etwas durchgepustet. Wir wollten uns in Ruhe hinsetzen und einen Kaffee trinken. Zugegeben, wir standen ein bisschen unentschlossen vor der gemütlichen Sitzecke im hinteren Bereich des Cafés, alles war dort frei. Und wir wussten auf die Schnelle nicht, ob wir uns lieber in die linke oder in die rechte Ecke setzen sollten.

Während wir einen Augenblick nachdachten, rückten Sie uns von hinten unbemerkt dicht auf die Pelle. Laut und in harschem Ton sagten Sie: „Wohin denn nun!“ – nicht als Frage, sondern als Befehl formuliert. Ich war zunächst eingeschüchtert und entschied für die Familie, dass wir uns in die Mitte setzen.

Sie nahmen mit Ihrem Begleiter die linke Ecke und bestellten eine Kanne Tee und jeweils eine Waffel für Sie beide. Dann machte die Bedienung Bekanntschaft mit Ihnen. Deren Einwand, dass der gemütliche Platz dafür zu wenig Abstellfläche habe, bügelten Sie mit einem barschen „Wir wollen das aber so!“ ab.

Tee und Waffeln standen dann auf dem Boden. Sie haben jetzt erst recht komisch geschaut. Aber Sie wollten das ja so. Später, als Sie weg waren, kamen wir mit der Bedienung ins Gespräch. Und wir redeten über Urlauber mit zu hohen Erwartungen. Und wie man als Servicekraft die üble Laune mancher Urlauber überlebt. Und dass wir uns von so etwas nicht den Tag verderben lassen.

Wir waren dann anschließend noch fünf Tage dort. Und wir hatten eine wunderbare Zeit. Wir haben Sie nämlich nicht mehr wiedergesehen.

Von Mathias Klein