Lüttje Lage: Woodstock, unvergleichlich

Alarmierende Fragen von Kindern:

Wie heißt Event auf Englisch?

Was ist Festnetz?

Wer ist Woodstock?

Stop!

Spätestens hier gilt es einzuschreiten und zu einer Erklärung auszuholen. Da müssen, gerade in diesen Tagen, 50 Jahre danach, ein paar Dinge zurechtgerückt werden. Also, liebe Eltern und Großeltern, Batikshirt anziehen, Kinder beiseite nehmen und in etwa folgende Unterhaltung führen:

„ Woodstock, das ist Legende. So etwas wird es nie mehr geben. Ein riesiges Feld in dörflicher Gegend, Massen von Menschen, die von überall her kamen, um die Musik und das Miteinander zu feiern. Es war das Festival der Liebe und des Friedens.“

„Aber gerade läuft doch das Festival in Wacken, das ist doch auch ein Dorf.“

„Ja, aber das kann man nicht vergleichen. In Woodstock, da haben auch Musiker und Musikerinnen ganz allein vor dieser Menschenmasse auf der Bühne gestanden, so wie Richie Havens oder Joan Baez. Ganz allein, nur mit Gitarre, und die Zuhörer klebten an ihren Lippen.“

„Aber Ed Sheeran steht doch jetzt in Hannover auch ganz allein vor einer Menschenmasse auf der Bühne, und die Fans singen alles mit.“

„Ja, aber das kann man nicht vergleichen, Ed Sheeran, Ed Sheeran ... Joan Baez hat über die großen Themen gesungen, we shall overcome! Ed Sheeran singt Liebeslieder.“

„Aber Woodstock war doch ein Festival der Liebe.“

„Ja, aber das kann man – also, es ging in Woodstock darum, dass die Jugend ihre Stimme erhebt ...“

„So wie Fridays for Future?“

„… und Joni Mitchell hat gesagt, die Jugendlichen hätten in Woodstock gemerkt, dass sie Teil eines großen Organismus sind. Und wenn wir nicht ökologisch aufwachen, dann ist dieser Organismus dem Untergang geweiht.“

„Das sagt Greta Thunberg auch.“

„Ja, aber das kann man nun wirklich nicht vergleichen. Außerdem war Woodstock ein einmaliges, nicht wiederholbares Ereignis, das es heute nicht mehr gibt. Basta!“

„Ein Event?“

„Kann man so sagen. Du bist doch schlauer, als ich dachte.“

„Was heißt Event auf Englisch?“

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere Texte aus unserer Serie

Von Uwe Janssen