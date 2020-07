Lüttje Lage: Wunder der Technik

Hannover

Ich bin verführt worden. Es war schon spät. Ich war einen Moment lang wehrlos. Wie so oft hatten mich die ständigen Wiederholungen im Fernsehprogramm schläfrig gemacht. Ich drückte ein bisschen an der Fernbedienung herum und tappte in die Falle. Ein Koch, dem man seinen Beruf ansah, fertigte in Windeseile mit einem Kunststoffklappgerät Berge von gewürfeltem Obst und Gemüse. Mühelos. Er hatte nebenher noch Zeit, mit seiner Assistentin zu scherzen. Faszinierend. Aber nicht preiswert. Weil ich in unserer Küche für die einfachen Salate und Gemüse zuständig bin, bestellte ich kurzentschlossen. Es kam ein Paket voll mit buntem Plastik und einigen Sieben.

Wir stehen jetzt manchmal in der Küche und arbeiten nebeneinander. Ich bediene das Wunderding aus Amerika, meine Frau hat ein altes Wiegemesser, einen eleganten Gemüsehobel und ein vom Vater geerbtes Schälmesser, dessen Klinge schon ganz dünn geworden ist vom vielen Nachschleifen.

Sie ist immer schneller fertig, weil ich das Wunderding noch nicht so richtig verstehe. Und ihr bleibt sogar noch Zeit für ein paar launige Bemerkungen: „Wer so einen Murks aus dem Internet oder dem Fernsehen kauft, lässt sich auch auf einer Butterfahrt Heizdecken oder Pelzmäntel andrehen.“

Später dann, wenn der Hobel und das Wiegemesser längst wieder in ihren Fächern liegen, bin ich noch mit der Reinigung der amerikanischen Erfindung beschäftigt. Das Ganze ist eine ziemliche Prokelei und man schneidet sich auch schnell an den Sieben.

Aber meine Nichte hat demnächst Geburtstag. Sie kocht gern. Möglicherweise ... Ich muss im Keller nachschauen, ob ich die Verpackung aufgehoben habe.

Von Hans-Peter Wiechers