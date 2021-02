Lüttje Lage: Zeichen in der Krise

Hannover

Es wird ernst. Die Erste von uns ist Oma geworden. Großmutter. Ganz so läuft das nicht, wie Carola sich das vorgestellt hat. Sie hat sich nicht neun Monate lang mit ihrem Ältesten auf den Nachwuchs gefreut. Sie weiß es erst seit Nikolaus – Geburtstermin war der 31. Januar. Noch so einiges ist anders. Der Sohn hat gemeinsam mit seinen Brüdern einen Großteil des vergangenen Jahres im Hotel Mama verbracht. Die werdende Mutter ist indes in Heidelberg in der – immerhin gemeinsamen – Wohnung geblieben und hat gearbeitet.

Den kleinen Frido hat die junge Oma in mittleren Jahren auch noch nicht zu Gesicht bekommen. In den ersten vier Wochen ist Besuch nicht erwünscht, das Trio möchte unter sich bleiben. Nun könnte sich Carola in Babyfachmärkten mit Powershopping trösten. Aber auch das geht nicht. Aus Gründen der Nachhaltigkeit sind nur gebrauchte Spielsachen und Strampler erwünscht, alles Neue sei völlig unnötig und der reinste Klimakiller. Es gibt handgenähte Stoffwindeln und selbst gemachte Wundsalben, auf den Fotos trägt der kleine Frido gehäkelte Strampelhosen aus blassgelber Baumwolle der Sechzigerjahre.

Carola ist ein bisschen unglücklich, aber wir haben Respekt vor der konsequenten Kleinfamilie. Kein Hype um Spieluhr, Markenmützchen, Bioholzgreifringe und Kinderwagen zum Preis eines kleinen Gebrauchtwagens. Das ist doch ein Zeichen in der Krise – Verzicht auf unnötigen Konsum. Frido könnte die Welt ein kleines bisschen besser machen. Und wenn dann Carolas Sohn noch zwei tapfere Vätermonate im Langzeitstudium als Auszeit nimmt und gemeinsam mit der Freundin auf einem Hof in der Toscana bei der Weinernte hilft, ist der Weg für einen neuen Mann jenseits aller Rollenklischees doch geebnet.

Am 1. März fährt Carola nach Heidelberg. Ein Tagesausflug zu Frido. Sie hat ein paar Babysachen über Ebay gekauft und dem neuen Holzspielzeug mit Seifenlauge Gebrauchsspuren verpasst. Könnte klappen. Nur das mit der knappen Elternzeit muss sie ihrem Sohn noch ausreden. Dessen Vater hat schließlich – Anfang der Neunziger und gleich für drei Söhne – jeweils ein komplettes Jahr Erziehungsurlaub genommen. Ohne Mutti, ohne Toskana und ohne viel Gewese.

Von Susanna Bauch