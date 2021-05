Lüttje Lage: Zoo und Kloster sind woanders

Ein wenig leid tun sie mir schon, die Fahrradtouristen und Wanderer, die an sonnigen Tagen in hellen Scharen unser liebreizendes Hemmingen fluten und sich dabei auf den digitalen Routenplaner Komoot verlassen. Denn dort werden ihnen neben real existierenden Wegmarken und Sehenswürdigkeiten ein paar Ziele offeriert, die es gar nicht gibt. Die Frage ist: Wer treibt hier mit ahnungslosen Besuchern Schabernack?

Östlich des Carl-Friedrich-Gauß-Schulzentrums weckt eine „Klosteranlage mit herrlichem Park“ hohe Erwartungen. Tatsächlich stößt man an diesem Feldrain nur auf Bäume, Büsche und Brennnesseln. Die Gegend firmiert bei Komoot unter „Nieder Hemmingen“ – ein Begriff, der mir als alteingesessenem Nieder Sachsen völlig fremd ist.

Am südlichen Zipfel des Naturschutzgebiets Sundern verspricht ein „Privat Zoo“ die Annäherung an spezielle Tierarten, doch an dem markierten Punkt lassen sich bestenfalls Mücken und Mäuse blicken. Und im angeblichen „Ortskern Hemmingen“, 50 Meter neben der Dorfstraße, kann der neugierige Besucher neben einer Streuobstwiese lediglich Esel, Pferde und Hühner beim Grasen und Gackern beobachten – etwas mehr zu bieten hat das echte Hemminger Zentrum aber schon.

Generell mag ich ja nichts Schlechtes sagen über die Komoot-App, die mir schon auf vielen Touren zuverlässig den Weg gewiesen hat. Doch könnte Ortsfremde das Fehlen versprochener Attraktionen an ihren navigatorischen Fähigkeiten zweifeln lassen – oder an der Seriosität unseres Städtchens. Muss man etwa Zauberkräfte haben, um wie ein Harry Potter an Gleis Neundreiviertel in andere Dimensionen einzutauchen und Hemminger Kloster oder Zoo gewahr zu werden?

An dieser Stelle muss ich noch etwas geraderücken, das das Problem der unsichtbaren Sehenswürdigkeiten relativieren mag. Dass Heerscharen von Touristen in Hemmingen einfallen, um hier ein paar schöne Stunden zu verbringen, ist ein wenig übertrieben: Der Andrang hält sich in Grenzen. Und Ober- wie Nieder-Hemmingern ist durchaus bewusst, was sie an ihren sieben Ortsteilen haben – und was nicht.

Von Michael Zgoll