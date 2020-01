Lüttje Lage: Zwei Monate emanzipiert

Väter spielen ja heute angeblich eine immer größere Rolle beim Thema Kinderbetreuung und -erziehung. Und so kommt es vor, dass man auch vormittags schon mal Väter mit Kinderkarren auf der Lister Meile sieht, die nicht nur zufällig einen Tag frei haben.

Am Wochenende haben wir in einem kleinen Café gesessen. Am Nachbartisch vier junge Männer um die 30, zwei von ihnen hatten ein Kleinkind im Tragetuch dabei. Die Babys schliefen. Die Tische in dem kleinen Café sind sehr eng gestellt, wir mussten gewissermaßen teilhaben an den Gesprächen der Männer, von denen zwei offensichtlich dem Babyglück noch entgegenfiebern.

Jedenfalls, so ließ sich vernehmen, sind alle bestens vorbereitet auf das Leben zu dritt. Man gehe jeden Sonntagnachmittag mit den Kleinen raus in die Eilenriede und dann ins Café. Und ein Tag gehöre dem Homeoffice, da holen die fortschrittlichen Väter ihren Nachwuchs persönlich aus der Krippe ab. Das sei allerdings immer schon gegen 15 Uhr. Und zwei Monate Elternzeit, das ist natürlich für alle vier eine Selbstverständlichkeit. Da könne man als Familie etwas unternehmen, die Frau bliebe auch daheim. Mehr als zwei Monate – da sind sich alle vier einig – seien allerdings definitiv nicht drin. Das mache der Arbeitgeber nicht mit, man sei da schnell raus aus dem Job und das Gehalt sei ja auch etwas höher. Stattdessen Baby im Tragetuch am Sonntagnachmittag und zwei Monate Elternzeit – die Jungs waren mächtig stolz auf sich und ihre Vaterqualitäten.

Wir finden das übertrieben. Wir könnten langsam Omas werden und haben trotzdem Männer, die – damals gewissermaßen – bei jedem Kind ein volles Jahr Erziehungsurlaub genommen haben. Gut, die haben das quasi für alle anderen mitgemacht, die gar nicht frei genommen haben. Dafür nehmen jetzt alle zwei Monate und feiern sich als emanzipierte Väter. Nur Birgit springt den jungen Männern bei. Man wisse ja nie, wie es bei denen daheim und auf der Arbeit wirklich aussehe. Und sie erinnert uns vorsichtig daran, dass uns die Jahre der männlichen Erziehungszeit teilweise auch sehr lang vorgekommen waren. Okay, recht hat sie, emanzipierte Mütter gehören auch zu einer modernen Familie.

Von Susanna Bauch