Lüttje Lage: Zwei belegte Brötchen

Für mich ist es kein Problem, im Lande zu bleiben. Ich fliege sowieso nicht gern, und Jamaika brauche ich nicht. „Friesische Karibik“ reicht mir. Den Begriff muss ich vielleicht kurz erklären. Eine mir nicht näher bekannte Agentur hat vor längerer Zeit schon, vermutlich nach einer aus den Fugen geratenen Betriebsfeier (als es sowas noch gab), für meine gute alte Nordseeinsel Föhr den Slogan „Friesische Karibik“ erfunden.

Man weiß doch, wie es auf solchen Festen zugeht. Es ist nach Mitternacht. Der Senior-Texter ist restlos betrunken, weil seine Freundin mit dem Art-Direktor durchgebrannt ist, und dann spielt jemand eine CD von Bob Marley: „No woman, no cry.“ Die Augen voll Tränen, den Bauch voll Bacardi schreibt der Texter mit schlaffer Hand auf ein leeres Blatt: Föhr – die friesische Karibik. Ein Auszubildender im ersten Lehrjahr findet am nächsten Morgen den Zettel, tütet ihn ein und schickt ihn zum Amt nach Wyk auf Föhr. Und jetzt haben wir den Salat – oder vielmehr den Slogan.

Anzeige

Ich brauche diese lange Vorrede, um zu belegen, dass die Insulaner da oben im Wattenmeer einen Hang zu abgefahrenen Ideen haben. Ich war jetzt wieder da, stand an der Fischbude am Hafen, atmete entspannt in meine Maske, schaute vorwurfsvoll den dicken Urlauber vor mir an, der keine Maske trug, und las das Speisenangebot: „Krabbenbrötchen“ Polen (geschält/gepult in Polen, mit Konservierungsstoffen) 8 Euro, „Krabbenbrötchen“ Germany (geschält/gepult in Schleswig-Holstein, ohne Konservierungsstoffe) 9 Euro.

Weitere HAZ+ Artikel

Meine Frau kaufte zweimal Germany. Wir beide hauen im Urlaub schon gern mal richtig auf den Putz. Ich sagte noch: „Früher wären das 36 Mark gewesen – für zwei belegte Brötchen“ und zupfte auch den letzten kleinen Krabbenrest aus der Serviette.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Hans-Peter Wiechers