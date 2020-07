Hilfe aus der Internetgemeinde

Was sollten wir jetzt tun? Meine Frau holte eine kleine Blumenschale, legte darin ein paar Blätter aus, setzte den kleinen Fluggast hinein – und brachte das selbst gebaute Nest plus Wasserschale in den Garten. Verbunden mit der Hoffnung: Vielleicht finden ihn hier seine Freunde. Ich beobachtete all dies von den Stufen zur Terrasse – mit dem Handy in der Hand und dabei mit der Recherche nach Tipps aus der Internetgemeinde für das weitere Vorgehen. Ein Experte schrieb: „Wenn sich nach zwei Stunden noch nichts tut, ist der Vogel tot.“

Erst später sollte uns unser Outfit auffallen, mit dem man sich eher im Bett statt draußen aufhält. Aber egal, es handelte sich eben um einen Notfall. Und dieser Notfall saß auch eine Viertelstunde später weiter regungslos in der umfunktionierten Blumenschale. Noch einmal schaute meine Frau nach ihm und nahm ihn in die Hand – und dann er flog davon, zunächst eine unsanfte Landung auf dem Rasen, danach über die Baumkrone in die Freiheit.

Ein Konzert zum Dank

Am Tag danach wurden wir wieder aufgeschreckt. Wieder Krach von der Terrasse aus. Aber kein Knall, eher ein kleines Konzert. Mehrere Spatzen saßen dort und machten auf sich aufmerksam. Vielleicht bilden wir es uns ein: Aber wir hatten das Gefühl, dass sie sich für ihren Freund bedanken wollten.

Von Stephan Hartung