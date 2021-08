Wir waren zum Abendessen bei einer alten Freundin eingeladen. Die Rede kam auf den Köbelinger Markt, aufs Parken unter Platanen, und ich war wieder mal allein mit meiner Meinung. Nach ihrer mittelmäßigen Vorspeise nagelte mich die Gastgeberin an die Wand: „Du musst also unbedingt mit deinem Verbrenner in die Stadt gurken, um 100 Gramm Walnuss-Salami in der Markthalle zu kaufen.“ Da war wieder dieses Wort, das mir ein schlechtes Gewissen machen soll. Sie sprach es mit einem schnarrenden R und voller Verachtung aus: Verbrrrenner.

Dabei bin ich doch ein bisschen stolz auf mein Auto. Hinten hat der Hund Platz, vorn wärmt uns im Winter eine Sitzheizung, und es piept freundlich, wenn ich beim Einparken einer fremden Stoßstange zu nahe komme. Und jetzt, quasi von einem Tag auf den anderen, wird dieses friedliche Vehikel als Verbrenner verachtet. Unüberhörbar ein Übeltäter. Rrrrr, das faucht, trägt Böses in sich.

Mich trifft es tief, weil ich ein Leben lang mit verschiedenen Verbrennern glücklich war. Manche waren mir sehr ans Herz gewachsen. Eine Italienerin zum Beispiel, mit der ich als junger Mann eine Zeit lang zusammenlebte. Ich muss es eigentlich nicht extra sagen, aber sie war bildschön, leider auch kapriziös und dann hatte sie ein Loch im Tank, weshalb wir uns trennen mussten, weil die Reparatur zu teuer war.

Später dann war da der ruppige, alte Engländer, der oft nur auf drei Töpfen lief, aber mich immer in die Altstadt trug, wo man noch schön langsam über den Ballhofplatz rollen und lässig herauswinken konnte.

Vorbei. Heute liest sich das wie eine Vorstrafenliste. Ich werde mir eins von diesen Fahrrädern mit einem Elektromotor kaufen.

Von Hans-Peter Wiechers