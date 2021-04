Wenn man beim Googeln zu früh auf Los drückt und die „96“ vergisst, landet man nicht beim Fußball, sondern bei „Hannover“. Auf der ersten Ergebnisseite taucht beizeiten die Rubrik „Ähnliche Fragen“ auf, obwohl man streng genommen gar keine gestellt hat. Die wem auch immer ähnlichen Fragen sind aufschlussreicher als die Antworten: „Was ist besonders an Hannover?“ und „Ist Hannover eine schöne Stadt?“ lauten die ersten. Hinter beiden lauert ein gewisses Misstrauen. Aber noch wird nicht mit offenem Visier gefragt.

Klickt man die zweite an, weil man ja doch schon wissen will, ob die Gerüchte stimmen, öffnen sich neue ähnliche Fragen: „Welche Stadtteile sollte man in Hannover meiden?“ und „Ist Hannover langweilig?“ Da wird’s imagemäßig schon vertrauter. Interessiert man sich in diesem Fall für die erste Frage, weil man ja doch wissen will, ob man kredibel wohnt, öffnen sich wieder neue Fragen: „Was kann man in Hannover ohne Geld machen?“ und „War Hannover in der DDR?“

Hamburg – philosophisch

Brechen wir das Schlagwortpotenzial Hannovers also auf „Langweilig, zu meidende Stadtteile, DDR“ herunter, könnte man auf die Idee kommen, da sei noch Luft nach oben. Hamburg beispielsweise hat bessere ähnliche Fragen, die beste: „In welcher Richtung liegt Hamburg?“ Das ist fast philosophisch und eng verbunden mit der existenziellen Frage: „Wo stehe ich?“

So viel Lebensweisheit impliziert Hannover nicht. In Hannover will man wissen, wo man besser nicht stehen oder gehen sollte. Die angebotene Antwort übrigens: Sahlkamp und Mühlenberg meiden, wenn man keine Hochhäuser mag. Aber auch die List, Kirchrode und Linden haben hässliche Ecken. Das klingt nach einem Ausflugstipp und nach „wer suchet der findet“.

Wiegen Sie sich also nicht in Sicherheit, wenn Sie in der Südstadt, in Limmer oder Bothfeld wohnen– auch bei Ihnen ist es irgendwo hässlich. Suchen Sie einfach. Zur Not bei Google unter „ähnliche Ecken“.

Von Uwe Janssen