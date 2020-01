Ich lag beim Zahnarzt meines Vertrauens auf dem Stuhl. Der Mann ist ein alter Freund von mir, wir sind einst zusammen zur Schule gegangen, was, warum auch immer, etwaigen Bohrungen den Schrecken weitgehend nimmt. Außer in seiner Praxis sehen wir uns leider nicht oft, und so kommen wir bei diesen Gelegenheiten gern ins Plaudern. Jedenfalls am Anfang. Nach einer Weile plaudert dann nur noch er. Ich nehme an, er tut das mindestens auch aus psychologischem Kalkül. Wahrscheinlich weiß er um mein sensibles Wesen und die wattierende Wirkung seiner Worte.

Ich lag also da, und er setzte den Bohrer an. Dieser tat jenes Geräusch, mit dem sie dich in der Hölle begrüßen, wenn du zu Lebzeiten sonntags Rasen gemäht hast. „Wir waren am Wochenende bei euch in der Gegend“, sagte mein Schulfreund. „In der Leinemasch, an diesem Haus mit dem schönen Spielplatz. Wie heißt es noch?“ Er zog seine Stirn in Nachdenkerfalten. Im Licht der Zahnarztlampe tanzte der frisch aufgebohrte Backenzahnstaub vor meinen Augen.

Ich wusste natürlich, wie es hieß, das Haus. Ich stieß also einen Laut aus. Niemand beachtete das. Der Bohrer sirrte. Der Zahnarztfreund dachte weiter nach. „Ich komme gleich drauf“, sagte er. „Na, dieses Dings.“

Meiner Kehle entrang sich ein weiteres Geräusch, das, wäre es nicht durch Bohrer, Sauger, Wattebäuschchen und etliche dubiose Klammern in seiner Entstehung gehemmt worden, den Namen jenes beliebten Naherholungsziels ergeben hätte. „Ach, ist ja auch egal“, sagte der Zahnarzt und wechselte das Thema.

Als die Prozedur beendet war, war ich Besitzer eines frisch renovierten Backenzahns. Über dieses Dings haben wir nie wieder gesprochen.

Von Felix Harbart