Ich war mal wieder beim Orthopäden – der letzte Besuch bei einem solchen Facharzt liegt schon etwas zurück, seitdem hat sich in den Praxen offenbar einiges verändert.

Dass ich mich nicht ins Wartezimmer setzen konnte, weil sich dort wegen der Corona-Vorschriften nur eine bestimmte Anzahl an Personen aufhalten darf, war noch keine Überraschung. Die freundliche Dame von der Anmeldung bat mich, draußen vor der Tür im Treppenhaus zu warten – und drückte mir ein Klemmbrett mit zwei Zetteln in die Hand.

Die Dokumente habe ich durchgelesen, Kreuze gesetzt und wenig später unterschrieben – während sich die Stufen im Treppenhaus sukzessive füllten. Beim Datenschutz-Hinweis musste ich schmunzeln: Möchten Sie nicht, dass wir Sie mit Namen aufrufen? Dann vermerken Sie es hier. Ich habe diesen Punkt unkommentiert gelassen, mir aber vorgestellt, wie das in der Realität aussehen würde. „Hallo, Sie da! Bitte in Zimmer 1!“

„Herr Müller, bitte!“

In diesem Moment ging die Praxistür auf. „Herr Müller, bitte!“ Aha, Herr Müller hatte beim Datenschutz also auch kein Kreuzchen gesetzt. Ich gab der Sprechstundenhilfe mein Klemmbrett in die Hand – während im Treppenhaus ein Widerhall zu hören war und der Name „Müller“ als lautes Echo dröhnte.

30 Minuten später wurde ich aufgerufen – aber nur, um ins Wartezimmer wechseln zu können. Vorbei war dort die Zeit mit Magazinen vom Lesezirkel. News erhält der Patient mittlerweile von einer modernen Videowand, ergänzt um Hinweise rund um die Praxis. Zum Beispiel noch mehr Details zum Datenschutz: „Wer nicht mit Namen aufgerufen werden möchte, erhält von uns eine Zuordnung mit einem zufälligen Code.“

Zu spät. Gern hätte ich gehört, wenn für mich eine Anweisung wie „8176, bitte zum Röntgen“ ertönt oder ich mit „2405, Sie sollen nochmal zum Doktor rein“ aufgerufen werde. Bei meinem nächsten Arztbesuch bin ich schlauer und muss das Datenschutzangebot unbedingt annehmen, wenn ich irgendwo neu bin.

Von Stephan Hartung