Jüngst schlage ich die Laatzen-Seite der HAZ auf. Das Titelbild zeigt einen Bagger, der Erdreich in einen Lastwagen schaufelt, darunter steht „Bürohaus soll 2024 fertig sein“. Mein Blick wandert nach links. Dort verkündet eine Überschrift „Lesemontage bei St. Marien“. Gelegentlich, wenn ich Überschriften nicht gleich verstehe, halte ich kurz inne. Versuche, sie zu verstehen, ohne den folgenden Text zu lesen. Hier fällt mir das schwer.

Was, um Himmels willen, soll bei St. Marien montiert werden? Ähnelt eine Lesemontage einer Fotocollage? Sitzt im Gemeindehaus ein Vorleser auf dem Podium, der die Absätze eines Buches kunstvoll zerlegt, neu ordnet und den Zuhörern damit veränderte Perspektiven vermittelt? Oder will hier ein Kreis von Vorlesern Versatzstücke aus angestaubten Werken der Weltliteratur zu einem modernen Mix montieren?

Nix mit montieren

Die Lesemontage bleibt mir ein Rätsel. Also steige ich in den Text ein. Und erfahre, dass St. Marien ab Februar einmal im Monat einen Lesemontag anbietet. Übers Jahr heißt das: Lesemontage. Nix mit Montieren. Doch was hat mein Gehirn zu der falschen Assoziation verleitet? Der Bürohaus-Bagger, klar. Er entführte mich kurzfristig in die Sphäre des Bauens, und schon wurden die Montage zur Montage.

Dieses Missverständnis erinnert mich an meine Kindheit. An den Spaß, Freunde mittels irreführender Aussprache über die Beschaffenheit von Blumento-Pferden rätseln zu lassen. Dass eine geänderte Betonung und der Wegfall der Kunstpause zur Blumentopferde führten, sorgte stets für großes Hallo.

Ähnlich war’s mit ganzen Sätzen, deren Wahrheitsgehalt sich erst durch punktuelle Umstellungen erschloss. „Zehn Finger hab ich an jeder Hand. Fünfundzwanzig an Händen und Füßen.“ Wie meinen? Doch wenn man zwei Punkte neu platziert und bereit ist, Zehen als eine Art Finger zu akzeptieren, ist alles im Lot: „Zehn Finger hab ich. An jeder Hand fünf. Und zwanzig an Händen und Füßen.“

Bei den Lesemontagen von St. Marien kann übrigens jeder Gast sein Lieblingsbuch mitbringen und es den anderen vorstellen. Anschließend wird entschieden, welches Werk die Gruppe liest. Ich werde nicht dabei sein, wünsche den Literaturfreunden aber spannende Debatten – ohne dass Montagearbeiten und Baulärm die traute Runde stören.

Von Michael Zgoll