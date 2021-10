Hannover

Man denkt, es ist so einfach, aber das ist es ja nicht. Einhörner sind sehr schwierige Tiere, gerade auch, wenn man sie zeichnen soll. Jüngst kam ich in einem spanischen Restaurant in die Situation, ein Einhorn zeichnen zu müssen.

Die Sache fing mit dem Kind am Nachbartisch an. Dem wurden, kaum dass seine Mutter es in den Kinderstuhl gedrückt hatte, von der Kellnerin ein Malblock und ein Glas mit Stiften gebracht. Einfach so. Wir dagegen warteten schon ziemlich lange auf unsere Tapas.

„Super Service“, sagte ich leise zu meiner Frau, „kaum Platz genommen, schon mit Malsachen versorgt. Und wir? Nüscht.“

„Was willst du denn malen?“, fragte meine Frau.

„Ein Einhorn“, sagte ich, „mit Glitzer.“

Meine Frau bot an, die Kellnerin zu fragen, ob sie vielleicht noch einen zweiten Malblock und ein weiteres Glas mit Stiften unter dem Tresen verwahrt habe, aber ich lehnte ab.

„Och“, sagte meine Frau.

Ich entschied, ihr ein Einhorn auf die Papierserviette zu malen.

Während das Kind am Nachbartisch die Malsachen gar nicht weiter beachtete, versuchte ich auf der Serviette Einhornbeine zu zeichnen. Die Beine sind am schwierigsten, deswegen fängt man damit an. Das Horn kommt zum Schluss. Meine Einhornbeine sahen aus, als gehörten sie zu einem Rokokotischchen – zu fragil eigentlich, um ein Wesen wie ein Einhorn zu halten, das bekanntlich irgendwo zwischen Reh und Pony verortet werden muss.

„Denk dir die Beine ein bisschen kräftiger“, sagte ich zu meiner Frau und machte mich an den Rumpf. Jetzt sah das Tier wie ein Fisch aus. Ein Fisch mit Algen am Bauch. „Stell dir den Rücken etwas runder vor“, sagte ich.

Dann kam das Horn an die Reihe. Was ich malte, war eher ein Dorn als ein Horn. Eine Art Nagel am Pony. „Du musst dir das Horn in sich verschraubt denken, so spiralig“, sagte ich zu meiner Frau. „Und stell’ dir Glitzer vor, jede Menge Glitzer.“

Da kam die Kellnerin mit den Tapas. Schnell faltete ich die Serviette zusammen. Denn: Einhörner lieben die Dunkelheit.

Von Ronald Meyer-Arlt