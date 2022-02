Hannover

Wir sind ein bisschen verstört. Eine junge, grüne Politikerin ist in den Bundesvorstand ihrer Partei gewählt worden. Sie hat sich sehr gefreut, aber sie hat auch als erstes gesagt: „Ich sehe aus, wie ich aussehe.“ Vermutlich soll das sehr kämpferisch und selbstbewusst klingen, wir finden, das Gegenteil ist der Fall. Es klingt wie eine unangemessene Rechtfertigung. Die junge Politikerin ist nicht sonderlich schlank, aber das ist auch nicht sonderlich wichtig. Wenn das Bodyshaming jetzt schon selbst thematisiert wird, läuft noch mehr schief als wir bislang gedacht haben.

Wir sind auch alle nicht durchgehend zufrieden mit dem, was wir im Spiegel sehen. Kämpfen mit Pfunden, Falten, Altersflecken und Knubbelknien. Wir machen das leise, wegen des Selbstwertgefühls und damit die anderen nicht mitbekommen, wie sehr wir uns mit Nebensächlichkeiten beschäftigen. Ein junger Trainer im Sportstudio hat mit unlängst erzählt, wie schwer es ihm falle, endlich mal auf gesunde Art zuzunehmen. „Nur Weizen, Eis und Döner bringen es auf Dauer nicht.“ So etwas wollen wir natürlich auch nicht hören.

Wir sind uns einig, dass man mehr über die politischen Aussagen der Grünen-Politikerin reden sollte. Zumal der männliche Mitstreiter in der Mitte auch nicht mehr ganz in Form ist und – zu recht – kein Wort darüber verliert. Zu all dem passt die kleine Notiz in einer Sonntagszeitung, die besagt, dass Männer durchgehend ihren Body-Mass-Index falsch einschätzen. Und idealisieren, versteht sich. Also Jungs, alles ab 30 bedeutet Adipositas-Stufe eins. Aber wen interessiert das schon, wenn Herz und Verstand unter Körpermasse nicht verlorengehen. Wir alle sehen so aus, wie wir aussehen. Und das ist gut so. Meistens jedenfalls.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Susanna Bauch