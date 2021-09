Dass viel auf Bildschirmen von rechts nach links gewischt wird, um zumindest für eine gewisse Zeit den oder die Richtige(n) zu finden, gilt mittlerweile generationenübergreifend. Längst ist nicht mehr allein die Jugend bei Tinder zur Kontaktaufnahme unterwegs, und das Kennenlernportal Parship wird auch nicht allein von Ü-50-Teilzeit-Singles genutzt. Fakt ist, man ist auf der Suche, man ist nicht gern allein – egal, ob abends auf dem Sofa oder am Wochenende auf dem Rennrad.

Unlängst haben wir ein Studentinnen-Treffen organisiert. All diejenigen, die es in unserem Fach Anfang der 1980er mal in Heidelberg versucht haben, sind mal wieder zusammengekommen. Natürlich gibt es jede Menge zu erzählen. Politik, Männer, Kinder, Job, Hobbys. Schnell stellen wir fest, dass die Hälfte der 18 Frauen mittlerweile glücklich in einer Zweit- oder Drittehe lebt. Sechs davon haben ihre neuen Partner über ein Portal kennengelernt. Mit den Kompromissen der erfahrenen Frau. Wir Unerfahrenen staunen ungläubig.

Annegret kann am besten erklären, wie das funktioniert: Auch mal in die vermeintlich falsche Richtung wischen, das garantiere zumindest Überraschungen. Und immer gleich bei mehreren Portalen gleichzeitig unterwegs sein, das erhöhe die Trefferquote. Wenn sie ein besonderes Abendkleid suche, gucke sie ja auch nicht nur bei Mäntelhaus Kaiser. Das leuchtet ein. Sie habe unglaublich viele nette Männer kennengelernt in all den Onlinejahren. In Sachen Technik wurde sie von ihren Kindern dabei gut beraten, und sie ist sicher, dass das auch noch mit 80 Jahren klappen würde.

So lange wollen viele natürlich nicht unbedingt warten. Frau ist inspiriert, neugierig und vorsichtig optimistisch. Aber statt Online-B-Ware gibt es trotzdem erst mal lieber ein neues Abendkleid.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Susanna Bauch