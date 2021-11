Die WG-Einweihungsparty kommt ein Jahr zu spät. Aber immerhin, es darf gefeiert werden. Neue Stadt, neue Wohnung, neue und alte Freunde. Das Großereignis wird natürlich im Haus kommuniziert. Vorsichtshalber kündigt eine Nachbarin bereits eine Woche im Voraus an, an dem Abend die Polizei zu rufen. Sicher ist sicher.

Die WG hat natürlich vorgesorgt, in Sachen Barbestand genauso wie beim Hygienekonzept. „2G plus tagesaktuellen Test mit objektivem Nachweis“ waren Einlassvoraussetzung, kontrolliert wurde noch vor der Wohnungstür, dazu galt es, sich mit der Luca-App einzuscannen. Die Gäste waren allesamt sauber. Gegen 23 Uhr klingelt es. Keine Polizei – eine andere Nachbarin, die mitfeiern möchte. Sie wird kontrolliert und darf.

Es läutet noch ein paarmal, wenn die Musiklautstärke es erlaubt, wird auch aufgemacht. Keine Beamten, keine Beschwerden. Dafür Bringdienste für hungrige junge Partymacher.

Dabei war alles so gut vorbereitet für den amtlichen Besuch. Vor dem Betreten der Wohnung hätten die Polizisten sich erst mal in der Luca-App einloggen müssen. So wie früher die Musikanlage samt Boxen einfach abzubauen und mitzunehmen und damit den lautstarken Funfaktor zu beenden funktioniert heute nicht mehr. Da läuft die Musik via Handy und Bluetooth-Box. Wird einer dieser kleinen Lautsprecher einkassiert, steht nach einer Minute der nächste dröhnend im Regal. Und so weiter, Endlosschleife. Auch das war vorbereitet. Jede Menge Boxen auf Abruf.

Aber nichts ist passiert, Partyzone außerhalb der Kontrolle, Das Großstadt-Revier hatte in der Nacht offensichtlich Wichtigeres zu tun und die Nachbarin ein Schlafmittel genommen. Friedlich war die Partynacht, schön, sicher und laut. Geht doch!

Von Susanna Bauch