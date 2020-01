Lüttje Lage: #zublödzumeincremen

Hannover

Es ist ja seit Jahren bei den jungen Leuten ziemlich angesagt, nach dem Schulabschluss erstmal ein gutes Jahr komplett abzutauchen. Das sogenannte Gap-Year wird in der Regel dazu genutzt, sich zukunftsmäßig und beruflich ganz doll zu orientieren – die ersten Monate gern im eigenen Bett unterbrochen von ein paar Minijobs, die allerdings nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen dürfen. Nach der anstrengen Schulzeit steht seit Mai vergangenen Jahres Ausschlafen, Shoppen und Feiern auf der Prioritätenliste.

Trotzdem schaffen es unsere Kinder irgendwie, genug Geld für eine Fernreise zusammenzubekommen. Da haben natürlich die Großeltern nachgeholfen und wir sind auch nicht ganz unschuldig, weil wie vor lauter Erleichterung, dass alles geschafft ist, großzügige Geschenke verteilt haben. Wir können gönnen. Nun sind sie weg, die einen in Neuseeland, die anderen in Asien oder Südamerika. Drei Tage lang machen wir uns diffuse Sorgen, jetzt hat sich alles eingespielt. Wir sind zuversichtlich, dass alles gut geht sogar ohne uns und hoffen sehr, dass die Jugend in ein paar Monaten mit ausgereiften Zukunftsplänen aus dem Flieger steigt.

Die wenigen Nachrichten, die uns aus der Ferne erreichen, sind aufschlussreich. Das Trio, das in Chile chillt, schickt vor allem Fotos von Mahlzeiten oder neu gekauften Hosen. Ich hätte gern mal das Meer gesehen. Dass die drei am Strand waren, beweist dann aber anschaulich ein Bild – gepostet in den sozialen Netzwerken. Da sitzen drei feuerrote Krebse mit langen Beinen im Sand, darunter der Hashtag #zublödzumeincremen. Für diese Einsicht hat sich das Abitur doch schon mal gelohnt. Und vielleicht helfen Erlebnis und Ergebnis auch bei der Berufswahl – Hautarzt wäre vielleicht eine gute Option.

Von Susanna Bauch